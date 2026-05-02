Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

02.05.2026 21:58
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 kaybederek şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 yenerek bitime iki hafta kala zirvedeki puan farkını 4'e düşürdü.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor, 4-1 kazandı. 

SAMSUNSPOR GERİDEN GELİP KAZANDI

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Geriden gelen Samsunspor, 22 ve 71. dakikada Marius Mouandilmadji, 57 ve 83. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı gollerle maçı kazandı. 

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU ERTELEDİ 

Bu sonuçla birlikte 74 puanda kalan Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etme şansını bu hafta kullanamadı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

FENERBAHÇE'NİN UMUTLARI SÜRDÜ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının bir diğer maçında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1 kazandı. 

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı oyuncu, attığı 3 golle hat-trick yaptı. RAMS Başakşehir'in tek golü 36. dakikada Amine Harit'ten geldi. 

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 70'e yükselten Fenerbahçe, bitime iki hafta kala puan farkını 4'e indirerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. RAMS Başakşehir ise 51 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. 

