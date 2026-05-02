Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Ozoro kentinde her yıl düzenlenen "Alue-Do" doğurganlık festivali, bu yıl insanlık dışı görüntülerle lekelendi.

KADINLARI SOKAKLARDA KOVALAYIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDULAR

Gün ışığında, sokak ortasında kadınların erkek grupları tarafından kovalandığı, kıyafetlerinin parçalandığı ve cinsel saldırıya uğradığı anlara ait videoların internete düşmesi, küresel bir infial başlattı.

Ortaya çıkan çok sayıda video, saldırıların münferit olmadığını, aksine sistematik bir şiddet dalgasına dönüştüğünü gösterdi. Görüntülerde, kadınların kalabalıklar tarafından çevrelendiği, taciz edildiği ve bu sırada çevredeki bazı kişilerin olayı alkışlayarak kaydettiği görüldü. Mağdurların çoğunun yakındaki bir üniversitede öğrenim gören kadın öğrenciler olduğu bildirildi.

"ÜZERİME ARILAR GİBİ ÜŞÜŞTÜLER"

Saldırıya uğrayan kurbanlardan biri olan üniversite öğrencisi Ezeugo Ijeoma Rosemary, yaşadığı kabusu yetkililere verdiği ifadede şu sözlerle anlattı: "Aşağı iner inmez 'tutun onu, tutun onu, o bir kadın' diye bağırmaya başladılar ve arılar gibi üzerime üşüştüler. Büyük bir kalabalık kıyafetlerimi çekiştirmeye başladı ve beni tamamen çıplak bıraktılar. Göğüslerimi çekiştiriyorlar, tüm vücuduma dokunuyorlardı… Yardım için bağırıyordum."

Talihsiz genç kadın, bir kişi tarafından kurtarılsa da fiziksel ağrılarının ve yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamadığını, olaydan beri eğitimine devam edemediğini belirtti.

POLİS “ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ”, YEREL TOPLULUK LİDERLERİ İSE "YANLIŞ ANLAŞILMA" DEDİ

Olayların ardından Delta Eyaleti Polisi harekete geçerek bir yerel topluluk lideri ve 4 çocuğun da dahil olduğu bir çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Eyalet polisi sözcüsü Bright Edafe, sürece dair kararlılıklarını, “Emniyet Müdürü, şüphelilerin gecikmeksizin Eyalet Suç Soruşturma Birimine (CID) sevk edilmesi talimatını verdi. Müdür, olaya karışan herkesin tutuklanıp adalete teslim edilmesini sağlamaya kararlıdır.” sözleriyle getirdi.

Şu an için resmi bir tecavüz şikayeti yapılmadığını belirten emniyet güçleri, mağdurlara ve tanıklara korkmadan başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Ancak polis, şiddeti festivalden ayırarak "suç unsurlarının işi" olarak tanımlarken; yerel liderler daha da ileri giderek tecavüz iddialarını "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirdi. Liderler, festivalin “geleneksel” bir doğurganlık ritüeli olduğunu savunarak saldırı iddialarını reddetti.

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

Kadın hakları savunucuları, yetkililerin "gelenek" savunmasına sert tepki gösterdi. Kadın Hakları Geliştirme ve Koruma Alternatifi (WRAPA) sözcüsü Rita Aiki, bu tür saldırıların gün ortasında ve kimsenin müdahale etmemesiyle yaşanabilmesinin, toplumda şiddetin ne denli normalleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.