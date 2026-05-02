Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular

Haberin Videosunu İzleyin
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
02.05.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Haber Videosu

Nijerya’nın Delta eyaletinde düzenlenen Alue-Do Festivali, kadınlara yönelik organize şiddet ve cinsel saldırı dalgasına dönüştü. Sokak ortasında erkek grupları tarafından kıyafetleri parçalanan ve taciz edilen kadınların görüntüleri sosyal medyada yayılınca polis operasyon başlattı. Yerel liderlerin "yanlış yorumlama" savunmasına rağmen, polisin aralarında bir topluluk liderinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Nijerya’nın Delta eyaletine bağlı Ozoro kentinde her yıl düzenlenen "Alue-Do" doğurganlık festivali, bu yıl insanlık dışı görüntülerle lekelendi.

KADINLARI SOKAKLARDA KOVALAYIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDULAR

Gün ışığında, sokak ortasında kadınların erkek grupları tarafından kovalandığı, kıyafetlerinin parçalandığı ve cinsel saldırıya uğradığı anlara ait videoların internete düşmesi, küresel bir infial başlattı.

Ortaya çıkan çok sayıda video, saldırıların münferit olmadığını, aksine sistematik bir şiddet dalgasına dönüştüğünü gösterdi. Görüntülerde, kadınların kalabalıklar tarafından çevrelendiği, taciz edildiği ve bu sırada çevredeki bazı kişilerin olayı alkışlayarak kaydettiği görüldü. Mağdurların çoğunun yakındaki bir üniversitede öğrenim gören kadın öğrenciler olduğu bildirildi.

"ÜZERİME ARILAR GİBİ ÜŞÜŞTÜLER"

Saldırıya uğrayan kurbanlardan biri olan üniversite öğrencisi Ezeugo Ijeoma Rosemary, yaşadığı kabusu yetkililere verdiği ifadede şu sözlerle anlattı: "Aşağı iner inmez 'tutun onu, tutun onu, o bir kadın' diye bağırmaya başladılar ve arılar gibi üzerime üşüştüler. Büyük bir kalabalık kıyafetlerimi çekiştirmeye başladı ve beni tamamen çıplak bıraktılar. Göğüslerimi çekiştiriyorlar, tüm vücuduma dokunuyorlardı… Yardım için bağırıyordum."

Talihsiz genç kadın, bir kişi tarafından kurtarılsa da fiziksel ağrılarının ve yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamadığını, olaydan beri eğitimine devam edemediğini belirtti.

POLİS “ADALETİ SAĞLAYACAĞIZ”, YEREL TOPLULUK LİDERLERİ İSE "YANLIŞ ANLAŞILMA" DEDİ

Olayların ardından Delta Eyaleti Polisi harekete geçerek bir yerel topluluk lideri ve 4 çocuğun da dahil olduğu bir çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Eyalet polisi sözcüsü Bright Edafe, sürece dair kararlılıklarını, “Emniyet Müdürü, şüphelilerin gecikmeksizin Eyalet Suç Soruşturma Birimine (CID) sevk edilmesi talimatını verdi. Müdür, olaya karışan herkesin tutuklanıp adalete teslim edilmesini sağlamaya kararlıdır.” sözleriyle getirdi.

Şu an için resmi bir tecavüz şikayeti yapılmadığını belirten emniyet güçleri, mağdurlara ve tanıklara korkmadan başvuruda bulunma çağrısı yaptı.

Ancak polis, şiddeti festivalden ayırarak "suç unsurlarının işi" olarak tanımlarken; yerel liderler daha da ileri giderek tecavüz iddialarını "yanlış anlaşılma" olarak nitelendirdi. Liderler, festivalin “geleneksel” bir doğurganlık ritüeli olduğunu savunarak saldırı iddialarını reddetti.

KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

Kadın hakları savunucuları, yetkililerin "gelenek" savunmasına sert tepki gösterdi. Kadın Hakları Geliştirme ve Koruma Alternatifi (WRAPA) sözcüsü Rita Aiki, bu tür saldırıların gün ortasında ve kimsenin müdahale etmemesiyle yaşanabilmesinin, toplumda şiddetin ne denli normalleştirildiğini gösterdiğini vurguladı.

Festival, Nijerya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Nijerya Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı
Hasbi Dede’nin Tuana’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem Hasbi Dede'nin Tuana'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Sana yazdığım duyulsun istemem
Süleyman Soylu’dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir
Almanya’da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi Almanya'da camiye çirkin saldırı: Hilale domuz başı yerleştirildi
İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli İran dini lideri Mücteba Hamaney: Düşmanlar ekonomik alanda da umutsuzluğa düşmeli
Anzer Yaylası’nda aç ayılar evleri harabeye çevirdi Anzer Yaylası'nda aç ayılar evleri harabeye çevirdi
Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek Dev hızlı tren projesinde sona doğru: Seyahat süresi 2 saatin altına inecek
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi

21:10
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
Osimhen yere düşerken bile tarihe geçti
21:04
Takımları play-off’a kalınca sevinçten havalara uçtular
Takımları play-off’a kalınca sevinçten havalara uçtular
20:48
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
20:23
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
20:22
Okan Kocuk’un Galatasaray’dan yediği gol tepki çekti
Okan Kocuk'un Galatasaray'dan yediği gol tepki çekti
20:07
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş
Özkan Yalım, belediyenin halılarını sevgilisinin evine döşetmiş
18:48
Burger King Tarabya şubesinde “Ayrımcılık“ iddiasına tepki yağdı
Burger King Tarabya şubesinde "Ayrımcılık" iddiasına tepki yağdı
18:46
Amedspor’u şampiyon yapan Diagne’den Süper Lig’e gözdağı
Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Amedspor’a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı
18:36
Maça damga vuran pozisyon Atsa takımı Süper Lig’e çıkacaktı
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı
18:32
Süper Lig’e çıkan Amedspor’a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
18:08
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 22:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.