Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hafta sonuyla birlikte başlıyor ve yeni haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Özellikle güney ve iç kesimlerde yer yer kuvvetlenecek yağışların, dört gün boyunca yurt genelinde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken, rüzgarın da kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YER YER KAR BEKLENİYOR

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek. Özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden etkisini gösterebilir.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar ve sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında Karadeniz şehirleri öne çıkarken; Akdeniz ve Güneydoğu’daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Uzmanlar, ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Rüzgarın da etkisini artıracağı tahmin edilirken, Marmara, Kuzey Ege ve iç bölgelerde saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli esintiler bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ riski sürüyor.

HAFTA ORTASINDA HAVA AÇACAK

Hafta ortasına doğru ise yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle Marmara ve Ege’den başlayarak hava yeniden açacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

