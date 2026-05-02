Meteoroloji uyardı! Yağışlar 4 gün daha sürecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

02.05.2026 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde hafta sonuyla başlayan yağışlı hava dalgası 4 gün boyunca etkisini sürdürecek. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve yer yer kar beklenirken, sıcaklıklar batıda sert düşecek. Yeni haftanın ortasına doğru ise yağışlar yerini kademeli olarak güneşe bırakacak.

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hafta sonuyla birlikte başlıyor ve yeni haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Özellikle güney ve iç kesimlerde yer yer kuvvetlenecek yağışların, dört gün boyunca yurt genelinde etkisini hissettirmesi bekleniyor. Batı bölgelerde ise sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken, rüzgarın da kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YER YER KAR BEKLENİYOR

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilecek. Özellikle Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek rakımlı bölgelerde kış şartları yeniden etkisini gösterebilir.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya, Antalya, Bitlis, Burdur, Çorum, Diyarbakır, Isparta, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat ve Batman için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar ve sağanak yağış uyarısı yapılan iller arasında Karadeniz şehirleri öne çıkarken; Akdeniz ve Güneydoğu’daki bazı illerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Uzmanlar, ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Rüzgarın da etkisini artıracağı tahmin edilirken, Marmara, Kuzey Ege ve iç bölgelerde saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli esintiler bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ riski sürüyor.

HAFTA ORTASINDA HAVA AÇACAK

Hafta ortasına doğru ise yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle Marmara ve Ege’den başlayarak hava yeniden açacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
2 MAYIS CUMARTESİ

3 MAYIS PAZAR

4 MAYIS PAZARTESİ

5 MAYIS SALI

6 MAYIS ÇARŞAMBA

Sağanak Yağmur, Hava Durumu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 09:18:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.