Yolunu kaybeden turistle eşini kıskandırdı, ortalık fena karıştı

Antalya’da bir vatandaşın, yolunu kaybeden bir turisti kullanarak eşini kıskandırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Görüntülerde, yabancı uyruklu bir turistin yön sormak için yaklaştığı, bu sırada vatandaşın durumu farklı bir şekilde değerlendirdiği görüldü.
Vatandaşın, turistle olan iletişimini özellikle eşinin görebileceği şekilde sürdürdüğü ve bu durumu kıskandırma amacıyla kullandığı anlar dikkat çekti.
Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar olayı eğlenceli bulurken, bazıları ise tepki gösterdi.
