Valilikten sokak hayvanları iddialarına yanıt: Geri adım yok

İstanbul Valiliği, AFAD İstanbul Merkezi’nde gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının ardından kamuoyunda yer alan “geri adım atıldı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Açıklamada, sahipsiz hayvan kaynaklı saldırıların ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekilerek, sorunun çözümü için yasal yükümlülüklerin eksiksiz uygulanmasının takipçisi olunduğu ifade edildi. Valilik, İstanbul genelinde bu alanda önemli mesafe kat edildiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

“GERİ ADIM YOK" MESAJI

Valilik, sokak hayvanları konusunda herhangi bir rehavet ya da geri adımın söz konusu olmadığını açık şekilde ifade etti. Kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek amacıyla kurul toplantısında alınan kararlar paylaşıldı.

BELEDİYELERE BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kararlar kapsamında belediyelerin, ayırmak zorunda oldukları bütçenin en az yüzde 50’sini bakımevi ve doğal yaşam alanları için kullanmaları gerektiği hatırlatıldı. Yer tahsisi yapılan alanlarda çalışmaların hızla tamamlanması istendi.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN ENVANTER TAKİBİ

Belediyelerin sahipsiz köpek sayısına ilişkin aylık envanter çalışması yapması ve verileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne iletmesi kararlaştırıldı. Verilerin HAYBİS sistemine düzenli girilmesi zorunlu hale getirildi.

PENDİK VE TUZLA'DA DOĞAL YAŞAM ALANLARI

Pendik ve Tuzla’da yapımı süren doğal yaşam alanlarının hızla tamamlanarak hizmete açılması ve sahipsiz köpeklerin bu alanlara toplanması hedefleniyor.

BÜTÇE AYIRMAYAN BELEDİYELERE YAPTIRIM

Bakımevi ve veterinerlik hizmetleri için gerekli bütçeyi ayırmayan belediyelere yönelik yasal yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.

SAHİPLENDİRME VE DENETİM VURGUSU

Organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin sahiplendirme süreçlerine katkı sunması teşvik edilirken, emniyet ve jandarma birimlerinin de sahipsiz hayvanların usulsüz şekilde terk edilmesine karşı önlem alacağı bildirildi.