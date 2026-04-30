İran: Ticaretin %40'ı denizden kara ve koridor yollarına kaydırılabilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran: Ticaretin %40'ı denizden kara ve koridor yollarına kaydırılabilir

İran: Ticaretin %40\'ı denizden kara ve koridor yollarına kaydırılabilir
30.04.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Deniz Taşımacılığı Birliği Konteyner Komitesi Başkanı Kambiz İtimadi, uluslararası ticaretin yüzde 90'dan fazlasının deniz yoluyla yapıldığı İran'da ABD ablukasını kırmak için bu faaliyetin yüzde 40'ının kara ve koridor yollarına yönlendirilebilme kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İtimadi, ABD'nin uyguladığı deniz ambargosuna karşı alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

"YÜZDE 15'İ KUZEY-GÜNEY KORİDORUNA YÖNLENDİRİLEBİLİR"

ABD'nin uyguladığı ablukayla İran'ın denizle bağlantısını kesmeye çalıştığına değinen İtimadi, ülkesinin yıllardır ekonomik yaptırımlarla mücadele ettiğini ve yaptırımları delme konusunda tecrübe edindiğini dile getirdi.

Deniz taşımacılığına alternatif olarak kara ve koridor yollarının daha aktif bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden İtimadi, "İran ticaretinin yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir. Örneğin ülkenin toplam transit hacminin yüzde 15'i kadarı Kuzey-Güney Koridoruna yönlendirilebilir." dedi.

İRAN TİCARETİNİN TAMAMINA YAKINI DENİZ YOLUYLA YAPILIYOR

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ali Ekber Sefayi, 2023 yılında yaptığı açıklamada, ülkesinin dış ticaretinin yüzde 90'ından fazlasının deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, 12 Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran: Ticaretin %40'ı denizden kara ve koridor yollarına kaydırılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 20:28:10. #.0.4#
SON DAKİKA: İran: Ticaretin %40'ı denizden kara ve koridor yollarına kaydırılabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.