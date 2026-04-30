Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede\'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre; lise öğrencisi Tuana Elif Torun’a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılan Dede, 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edildi. Dede’nin yerine belediye meclisinde yapılan seçimle CHP’li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçildi. Dede, partisi CHP’den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

TUANA İKİNCİ DURUŞMA ÖNCESİ KAZADA ÖLDÜ

Davanın mağduru Tuana Elif Torun’a, 28 Mart’ta Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürürken Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Tuana Elif Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise tutuklandı.

HASBİ DEDE'YE 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Hasbi Dede’nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Hasbi Dede duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı bulundu. Mahkeme hakimi, duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına hükmetti.

Öte yandan dava sürecinde Hasbi Dede'nin telefonu da emniyet kriminalde incelemeye alındı. Hasbi Dede'nin telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. Farklı kadınlarla cinsel içerikli sohbetler ettiği görülen Dede'ye kadınların fotoğraf gönderdiği de tespit edildi.