CHP, Arif Kocabıyık\'ın üyelik işlemlerini durdurdu

30.04.2026 21:52
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde parti rozetini taktığı Arif Kocabıyık, ana muhalefet partisini karıştırdı. Kocabıyık'ın geçmiş paylaşımları ve özellikle bir eğlence mekanında çekilen görüntülere parti içinden yükselen sert itirazların ardından Kocabıyık'ın üyelik işlemleri durduruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde parti rozeti taktığı Arif Kocabıyık, geçmişteki paylaşımları ve bir eğlence mekanında çekilen görüntüleri nedeniyle parti içinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası parti tabanından ve yönetim kademesinden yükselen sert itirazlar, genel merkezde karşılık buldu.

ÜYELİK İŞLEMLERİNİ DURDURMA KARARI

Gelen tepkiler üzerine CHP yönetimi geri adım atarak Arif Kocabıyık’ın üyelik işlemlerini resmi olarak durdurma kararı aldı. Parti içindeki huzursuzluğu dindirmek amacıyla atılan bu adımın ardından, sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık’ın partiye katılım süreci askıya alınmış oldu.

CHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.

Ancak, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."

