Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı - Son Dakika
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır\'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
30.04.2026 12:00
Diyarbakır\'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Diyarbakır’da köylüler tarafından dev bir oklu kirpi görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer, nadir rastlanan hayvanı koruma altına aldı. Görüntülerde kirpiyi kayda alan vatandaşları hayvanı taşlamaları dikkatlerden kaçmadı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Uçarlı (Firdevs) Mahallesi’nde köylüler tarafından dev bir oklu kirpi görüntülendi. Nadir rastlanan hayvan kısa sürede yetkililerin müdahalesiyle koruma altına alındı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Mahalle sakinleri tarafından fark edilen oklu kirpi, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yetkililer tarafından yapılan çalışma sonucunda oklu kirpi güvenli şekilde yakalanarak koruma altına alındı. Hayvanın doğal yaşam alanına zarar görmeden geri kazandırılması için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan görüntülerde bazı vatandaşların hayvana taş attığı anlar dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvana yönelik davranış nedeniyle tepki topladı.

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı - Son Dakika

