Savcı, eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
Savcı, eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi

Savcı, eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi
30.04.2026 14:41  Güncelleme: 14:43
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile öldüren Yusuf Ündeş'in (46) yargılandığı davada savcı, mütalaasını sundu.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeği ile öldüren Yusuf Ündeş'in (46) yargılandığı davada savcı, mütalaasını sundu. Mütalaada; Ündeş hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 24 Aralık 2025'te Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş ve annesi Zaide Alkaç, evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş kaçtı. Tülay Ündeş ve Zaide Alkaç hayatını kaybetti, Yusuf Ündeş, Kilimli ilçesinde yakalandı. Ündeş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava ile Ündeş'in yargılanmasına başlandı. Bugün görülen 2'nci duruşmaya tutuklu sanık SEGBİS aracılığıyla katılım sağlarken, ölen Tülay Ündeş'in 3 oğlu ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

TANIKLAR, ÖLEN KADININ ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Duruşma tanık ifadeleri ile başladı. Tülay Ündeş'in kız kardeşi A.D. (39), ablasının eşinden ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü, kendisine anlattığını, morluklarını gördüğünü söyledi. Doğrudan ölüm tehdidine şahit olmadığını ancak 'Boşan da göreyim' şeklinde üstü kapalı tehdit ettiğini bildiğini ifade etti. Tülay Ündeş'in şiddete maruz kaldığını anlatan komşusu H.T. (37) ise "Sarılmak istediğimde itti beni, 'Sağıma çok yatmışım, acıyor' diyordu. Ben şiddet gördüğünü bildiğim için o kahve yaparken tişörtünü açtım, vücudunun her yeri çürüktü. Aile içi kavgalarına şahit oldum. Dövme seslerini duymadım. Yusuf'la komşuluğumuz vardı. Arkadaşım ayrılmak istediğinde Yusuf, 'Mezar mezar, toprak toprak' derdi. Benim önümde de söyledi" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ: ÖPMEYLE ÇÜRÜK OLUR MU

Eşine şiddet uyguladığı iddialarını reddeden sanık Yusuf Ündeş, "Eşime herhangi bir şiddet uyguladığım söylendiğinde, 'Görmedik' diyorlar. Morluklar gördüklerini söylüyorlar. Keşke şikayetçi olsaydı da kendimi ispatlasaydım. Benim vücudumda da morluklar var ama dövme değil, öpmeye bağlı" diye konuştu. Bu savunma üzerine mahkeme başkanı, 'İnsanın vücudunda öpmeyle çürük olur mu be' dedi. Sanık Yusuf Ündeş de "Vallahi eşime şiddet uygulamadım. Bu olayı da yaptığım için çok üzgünüm, pişmanım" cevabı verdi.

'YALVARDIM'

Oğlunun kendisine karşı doldurulduğunu öne süren Yusuf Ündeş, "15 yaşındaki çocuğumun baba katili olmaması için Tülay Hanım'a, annesine, babasına yalvardım. 'Beni sen vur' diye babasına, annesine dedim. 'Kardeşine vurdur' dedim. Olay günü de 'Bunu yapmayın, beni oğlumla sınamayın' diye yalvardım. Bana en son 'Senin de ölümün yakın, öleceksin' dediklerinde sonrasını hatırlamıyorum, bu olaylar yaşandı. Eşimi çok sevdim, çok pişmanım" dedi.

SANIĞIN OĞLU: AİLESİNE BAKMIYORDU

Sanığın oğlu U.Ü. (14), "'Çoluk çocuğuna bakıyordum' diyor ama dolabımızda peynir bile yoktu. 'Çoluk çocuğuma bakıyorum' demesinin hepsi yalan. TTK'dan emekliydi, borcu yoktu. Bize para vermezdi. Bana bir kez, 'Al 10 lirayı, kek falan alırsın bile demedi.' Annemin iş çamaşırları hep yırtıktı, ailesine bakmıyordu" diye konuştu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı, duruşmada mütalaasını açıkladı. Mütalaada Yusuf Ündeş hakkında Tülay Ündeş'e yönelik 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' kayınvalidesi Zaide Alkaç'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilerek duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Savcı, eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Savcı, eşini ve kayınvalidesini öldüren sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
