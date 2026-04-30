İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi: "Kutlamalar Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında yapılacak"

30.04.2026 14:06
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında kutlanacağını; il genelinde hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtilerek, "Bu kapsamda; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı için, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı'nda 12.00 - 19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır. Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır" denildi.

"İstanbul genelinde hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecek"

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla çeşitli önlemlerin alındığının ifade edildiği açıklamada, "İstanbul'umuzun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü huzur içinde geçirebilmesi amacıyla Valiliğimizce; Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs 2026 Cuma günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği yasaklanmıştır. İlimiz genelinde, izinli miting ve kutlamalar dışında hiçbir izinsiz gösteri, yürüyüş, protesto ya da organizasyona izin verilmeyecektir. Bu yönde alınması gereken tüm tedbirler, ilgili birimlerimizce alınacak olup, vatandaşlarımızdan, bu tür provokatif eylem, gösteri vb. yasa dışı faaliyetler konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" ifadeleri kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

