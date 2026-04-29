Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi
29.04.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Tuapse kentinde Ukrayna’nın İHA saldırısıyla vurulan petrol rafinerisinde çıkan yangın sürerken, felaketin boyutu yeni görüntülerle ortaya çıktı. Yolcu uçağından kaydedilen görüntülerde yükselen dumanlar çekerken, bölgede artan benzen seviyesi nedeniyle halk uyarıldı, onlarca hanenin elektriksiz kaldığı ve hasarın büyük olduğu bildirildi.

Rusya'nın Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisinde, Ukrayna’nın düzenlediği İHA saldırısı sonrası çıkan yangın devam ederken, yangını çıkardığı  dumanlar bir yolcu uçağından görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, tesisten yükselen yoğun duman ve alevlerin geniş bir alana yayıldığı görüldü.

Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

İHA SALDIRISI SONRASI YANGIN ÇIKTI 

Saldırının ardından Karadeniz kıyısındaki stratejik rafineride yangın çıkarken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının boyutu ve etkisi, havadan çekilen görüntülerle daha net ortaya kondu.

BENZEN ALARMI: HALK UYARILDI 

Bölgedeki yetkililer, havada artan benzen seviyelerine dikkat çekerek halkı uyardı. Sakinlere dışarıda geçirilen süreyi sınırlamaları, pencereleri kapalı tutmaları, ıslak temizlik yapmaları ve gerekirse maske kullanmaları tavsiye edildi. Ayrıca göz ve boğazın yıkanması gibi önlemler de önerildi.

Saldırının ardından bölgede altyapı da zarar gördü. Yaklaşık 130 hanenin halen elektriksiz olduğu belirtilirken, yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi

RESTORASYON İÇİN İTFAİYEDNE ONAY BEKLENİYOR 

Uzman ekiplerin, hasar gören alanlarda onarım çalışmalarına başlayabilmesi için itfaiye ekiplerinden güvenlik onayı beklediği öğrenildi. Yetkililer, bölgede yapılacak çok sayıda iş olduğunu ve sürecin zaman alacağını ifade ediyor.

STRATEJİK TESİS HEDEFTE 

Rosneft’e ait olan ve Rusya’nın önemli enerji tesislerinden biri sayılan rafineri, son dönemde sık sık İHA saldırılarının hedefi oluyor. Daha önceki saldırılarda da Karadeniz’e petrol sızıntısı yaşanmıştı.

Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 23:55:58. #7.13#
SON DAKİKA: Rus petrol rafinerisi yangını yolcu uçağından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.