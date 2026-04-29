Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Nizamettin Kabaiş: Rojin\'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
29.04.2026 11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin\'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin Haberler.com'a konuk olan acılı baba Nizamettin Kabaiş kızının oda arkadaşını işaret etti. Acılı baba, "Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti. Rojin ile en son o konuşmuş. Dört kez ifade değiştirdi. O kız her bir şey biliyor ama korkudan söyleyemiyor" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisiyken kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. 

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan acılı baba Nizamettin Kabaiş, soruşturmada Rojin'in oda arkadaşını işaret ederek "Bize ihanet etti" dedi.

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

"ODA ARKADAŞI DÖRT KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ"

Kızının intihar etmediğini düşündüğünü her fırsatta dile getiren Nizamett'in Kabaiş, Rojin'in ölümünde oda arkadaşının da parmağı olabileceğini iddia etti. Kabaiş, "Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti. Odada dört kişiyi kalıyorlardı, iki kişi daha gelmemişti. En son Rojin ile o konuşmuş. Dört kez ifade değiştirdi. O kız bir şey biliyor, korkudan söyleyemiyor" dedi.

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

"ROJİN AYNI BÖLGEYE BİR GÜN ÖNCE ARKADAŞLARIYLA GİDİYOR"

Kabaiş oda arkadaşının Rojin'in "Çakıl taşı toplayacağım" diyerek gittiğini söylediğini ancak orada çakıl taşı olmadığını ve gece karanlığında çakıl taşı toplamanın mantıksız olduğunu ifade etti.

Kabaiş, "Ayın 27'sinde Rojin kayboluyor. O oda arkadaşıyla iki tane başka kız arkadaşı, ayın 26'sında Rojin'i götürüyorlar oraya, geziyorlar aynı bölgede. Video çekiyorlar. Öbür gün Rojin oraya gidiyor ve bu olay oluyor. Bu büyük bir şüphedir" ifadelerini kullandı.

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

"ODA ARKADAŞI 'ROJİN YOK' DİYE KİMSEYE HABER VERMEMİŞ"

Baba Kabaiş, oda arkadaşının Rojin ile telefonda konuştuğunu belirterek, "Tamam sen konuştun. İfadesinde diyor ki; ben gittim arkadaşımla, çay içtim, gezdim. Saat 22.30'da gelmişler. Ama dememiş ki 'Benim oda arkadaşım yok. Rojin gelmemiş. Ben gideyim haber vereyim'. Öbür gün sabah kahvaltısını yapmış, öğleye doğru gitmiş. Sonra 3-4 öğrenci Rojin'in eşyalarını bulup yurda getiriyor. Çok büyük sıkıntılar vardır. Ne kadar doğru ne kadar yanlışsa ben onların dediklerini söylüyorum" dedi.

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

"GÜVENLİK AMİRİ HEP YANLIŞ YÖNLENDİRDİ"

Güvenlik amirinin hareketlerinden de şüphelendiğini belirten Kabaiş, "Güvenlik amiri sürekli yanlış yönlendirmeler yapıyordu. 'Rojin burada oturmuş, böyle aşağı inmiş, göl kenarında büyük taşlar var' gibi. Sürekli yanlış yol gösterdi o yüzden onu da şikayet ettim" diye konuştu.

Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

"MAVİ TRAKTÖRDEN SONRA BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU"

Şüphelendiği diğer noktalara da dikkat çeken Nizamettin Kabaiş, "Üniversitenin mavi bir traktörü vardı. Mavi traktör oraya gidiyor. İki kişi üzerinde vardı. Bir tanesi aşağı indi. Öbür gün öğleye doğru traktörün çamurda kaldığı yerde başörtüsü bulundu. Bu da büyük bir şüphedir. Acaba o kişiler mi götürüp oraya bıraktı? O traktör nereye gitti, orada ne işi vardı? İnsanın aklına örtbas geliyor" diye konuştu.

Son Dakika Güncel Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi - Son Dakika
