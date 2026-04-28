Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Real Madrid’de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları hız kazanırken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Başkan Florentino Perez’in tercihi dikkat çekti.

KARARI PEREZ VERECEK

The Athletic’te yer alan habere göre, Real Madrid’de yeni teknik direktörü bu kez doğrudan Başkan Florentino Perez belirleyecek. Daha önce Xabi Alonso’nun göreve gelişinde sportif yönetimin etkili olduğu bilinirken, bu süreçte son sözü Perez söyleyecek.

MOURINHO İSMİ ÖNE ÇIKTI

İspanyol devinde daha önce de görev yapan Jose Mourinho’nun yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. Perez’in, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istediği ve şu an için en güçlü aday olarak gördüğü ifade edildi.

KULÜP İÇİNDE FARKLI GÖRÜŞLER VAR

Mourinho ismi her ne kadar başkanın favorisi olsa da kulüp içinde bu karara sıcak bakmayan isimlerin de bulunduğu belirtildi. Yönetim içinde görüş ayrılıklarının yaşandığı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Şu anda Benfica’yı çalıştıran Mourinho’nun sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak kontratında, sezon bitiminden sonraki 10 gün içinde geçerli yaklaşık 3 milyon euroluk fesih maddesi bulunuyor.

REAL MADRID’DEKİ BAŞARISI UNUTULMADI

2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, özellikle 2012’de 100 puanla kazandığı şampiyonlukla kulüp tarihine geçmişti. Portekizli teknik adam, bu dönemde La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.