Kuşadası\'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü

27.04.2026 17:03  Güncelleme: 17:08
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, alkollü bir sürücünün çarptığı elektrikli scooter kullanıcısı hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anlarında, çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan sürücünün metrelerce savrulduğu görüldü.

TAKLALAR ATARAK METRELERCE SAVRULDU

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli scooter ile kendi şeridinde ilerleyen Hidayet Kaya Karaçobanım'a, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atarak metrelerce savrulan Karaçobanım ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrikli scooter sürücüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaçobanım doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Kaza anları ise çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile elektrikli scooterin çarpışması ve scooter sürücüsünün havada taklalar atarak yola savrulması yer aldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü M.E.'nin yapılan testinde 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
