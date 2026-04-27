Ekvador'da Türk dizileri dalgası
Ekvador'da Türk dizileri dalgası

Ekvador\'da Türk dizileri dalgası
27.04.2026 15:16  Güncelleme: 16:59
Türk yapımları, Ekvador'da geniş kitleler tarafından izlenirken Türk dizilerinin en büyük etkisi ise nüfus kayıtlarına yansıdı. Ekvador nüfus kayıtlarından elde edilen veriler, çocuklara Türkçe isim konulmasında artan bir eğilimi ortaya koyuyor.

Türk yapımları, Ekvador'da geniş kitleler tarafından izlenirken Türk dizilerinin en büyük etkisi ise nüfus kayıtlarına yansıdı.

TÜRK DİZİLERİ, EKVADOR'DA YOĞUN İLGİYLE İZLENİYOR

Türk dizileri, Ekvador'da günlük hayatı etkisi altına aldı. 2015 yılından itibaren Ekvador'u etkisi altına alan Türk dizileri ülkedeki tüketim alışkanlıklarını, aile dinamiklerini ve doğum kayıtlarını dahi değiştiren kültürel bir akıma dönüştü. Türk yapımları, görünüşte imkansız olanı başararak Meksika ve Kolombiya dizilerini Ekvador izleyicisine unutturdu.

ZİRVEDE "BİNBİR GECE" VAR

2015 yılından bu yana alınan reyting verilerine göre, ülkedeki bu değişimin dönüm noktası "Binbir Gece" adlı dizi oldu. Verilere göre söz konusu dizinin "ABC Ev Kadınları" kategorisinde yüzde44,2'lik şaşırtıcı bir paya ulaştığını ve o zamandan beri çok az ulusal veya uluslararası yapımın yakalayabildiği bir ölçüt belirlediğini gösteriyor. Bu başarının ardından Fatmagül adlı dizi yüzde 33,7, Beni Unutma yüzde 38,8 ve daha yakın zamanda Altın Çocuk yüzde 27,4 ile en çok izlenen yapımlar oldu.

Ecuavisa Programlama Müdürü Karina Medina, bu başarının tesadüf olmadığını ifade ederek "Türk yapımlarıyla inanılmaz sonuçlar gördük" dedi. Medina, kanalın Türk yapımlarına yer verme kararlılığının süreceğini dile getirerek, "Ecuavisa, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde yeni dizilerin prömiyerini yapmayı planlıyor ve Türk içerikleri akşam yayın programının omurgasını oluşturmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Neden Hollywood yerine Türk yapımlarının tercih edildiği sorusunu yanıtlayan Medya ve Kültür Çalışmaları Uzmanı Dr. Juan Pablo Viteri, yanıtın ortak değerlerde yattığını dile getirerek "Türkiye ile benzerliklerimiz, her ikimizin de çok güçlü bir dini temele sahip, harmanlanmış kültürler olmamızdan kaynaklanıyor" dedi. Viteri,

bu ortak ahlaki çerçeve, aile hayatının ve belirli etik ikilemlerin Anglo-Sakson veya Avrupa yapımlarına kıyasla çok daha yakından deneyimlenmesine olanak tanıdığını kaydetti.

İletişim Uzmanı Dr. Gustavo Cusot da benzer düşünce olduğunu ifade ederek, söz konusu öykülerin geleneksel ailelerle yankı bulan muhafazakar değerleri aktardığını belirtiyor. Cusot, "Görünüşte bizden uzak ülkeler olmalarına rağmen öyküler kendini tekrar ediyor. Her zaman kötü adam, kahraman ve birden fazla aşk öyküsü var," diyerek klasik melodram yapısının başlıca çekicilik olmaya devam ettiğini vurguluyor.

"BATI GÖRDÜKLERİMİZDEN FARKLI OLANLARI GÖRMEK HOŞUMA GİDİYOR"

Genç izleyiciler Adrian Idrovo ve Arez Khalegh Parast ise Türk yapımlarının anneleriyle olan bağlarını güçlendirdiğini savunuyor. Arez, okuldan döndükten sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyasına nasıl dahil olduğunu, tarih ve kurgunun karışımından nasıl büyülendiğini anlattı. Adrian ise eğitimsel ve görsel değere dikkat çekerek, "Batı'da genellikle gördüklerimizden farklı olan diğer ülkeleri, kültürleri veya manzaraları görebilmek hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı. Arez ve Adrian Türk dizileri sayesinde, televizyon kapandıktan sonra dahi oturma odasındaki sohbetin devam ettiğini dile getirdi.

AYLİN, DEMİR, ELİF GİBİ İSİMLER

Türk dizilerinin en büyük etkisi ise nüfus kayıtlarına yansıdı. Ekvador nüfus kayıtlarından elde edilen veriler, çocuklara Türkçe isim konulmasında artan bir eğilimi ortaya koyuyor. Aylin, Demir ve Elif gibi isimler

Ekvador kimliğinin parçası haline geldi. Ebeveynler eskiden Hollywood veya Meksikalı yıldızlardan ilham alırken, bugünün isimleri genellikle İstanbul dizilerinin karakterlerinden geliyor.

"TÜRKİYE'DE BİR ARKADAŞ EDİNİRSENİZ BU ÖMÜR BOYU SÜRER"

Bir yıl Türkiye'de yaşamış bir dil koçu olan Laudi Caterine Martinez ise, Türklerin nazik olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bir arkadaş edinirseniz bu ömür boyu sürer" diyerek iki halk arasındaki bağa dikkat çekti. Martinez, "Dizilerin uzunlukları nedeniyle onları sevebilir veya nefret edebilirsiniz. Ancak ülkeyle gerçek bir bağı olanlar için diziler bu anılara bir köprü görevi görüyor" dedi.

Ekvador'da sadece Türk televizyonu izlenmiyor, Türk kültürü, isimleri ve değerleri özümseniyor. 

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekvador'da Türk dizileri dalgası - Son Dakika

SON DAKİKA: Ekvador'da Türk dizileri dalgası - Son Dakika
