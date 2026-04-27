Beşiktaş\'tan Fatih Karagümrük karşısında sürpriz kayıp

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

NDIDI'NİN ŞUTU KALECİDE KALDI

9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.

FATİH KARAGÜMRÜK GOLE YAKLAŞTI

19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

BARTUĞ VURDU, VAZQUEZ KURTARDI

44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA TOP DIŞARIDA

48. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Serginho ceza sahası sağ çaprazda Emirhan'a çalımını atarak içeri girdi. Serginho, karşı karşıya pozisyonda sağ ayakla sert vurdu, top üstten dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ ÇOK ETKİLİ GELDİ

61. dakikada Ndidi'nin soldan ortasında Toure'nin bomboş durumdaki kafa vuruşunda top üst direkten döndü, sol çaprazdan topu önünde bulan Oh tamamlamak istedi, yıldız isim istediği vuruşu yapamadı ve top kaleci Grbic'te kaldı.

DOLMABAHÇE'DE PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalanında gol olmadı ve her iki takım da puanları paylaştı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar puanını 56'ya, ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ise 21'e yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği ile kritik bir mücadeleye çıkacak.