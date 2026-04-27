Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün gerçekleşen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentinde bulunan konutunun hedef alındığını duyurdu.
Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini ve bazılarını etkisiz hale getirdiğini belirtti. Çatışmada yaralanan Camara’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.
Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıpların da yaşandığını aktaran Coulibaly, yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Hükümetin ve Mali halkının, hayatını kaybeden sivil ve askeri tüm mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.
Savunma Bakanı Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.
Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürüldü.
Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde başlayan koordineli saldırılar kapsamında başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Mali hükümeti, Savunma Bakanı Camara'nın hayatını kaybettiğini doğruladı - Son Dakika
