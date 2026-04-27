Mali hükümeti, Savunma Bakanı Camara\'nın hayatını kaybettiğini doğruladı

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İNTİHAR SALDIRISIYLA KONUTU HEDEF ALINDI

Hükümet Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, önceki gün gerçekleşen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentinde bulunan konutunun hedef alındığını duyurdu.

SALDIRGANLARLA ÇATIŞTI, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Coulibaly, Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girdiğini ve bazılarını etkisiz hale getirdiğini belirtti. Çatışmada yaralanan Camara’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

KONUT ÇÖKTÜ, CAMİ YIKILDI: SİVİL KAYIPLAR VAR

Saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıpların da yaşandığını aktaran Coulibaly, yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Hükümetin ve Mali halkının, hayatını kaybeden sivil ve askeri tüm mağdurların yakınlarına başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.

İKİ GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Savunma Bakanı Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı.

SALDIRILARIN ARKASINDA SİLAHLI GRUPLAR VAR

Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürüldü.

ÜLKE GENELİNDE KOORDİNELİ SALDIRILAR

Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde başlayan koordineli saldırılar kapsamında başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar yaşandı.