Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

27.04.2026 09:05
Fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Galatasaray derbisi sonrası Ederson’un performansına sert tepki göstererek, "Hain oğlu hainsin, Türk futbol tarihine böyle geçeceksin" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi. Karşılaşmada kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson, eleştirilerin odağı haline geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Derbideki performansı ve gördüğü kırmızı kartla dikkat çeken Ederson hakkında birçok paylaşım yapılırken, fanatik Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen şarkıcı Ece Seçkin’in sözleri öne çıktı.

"HAİN OĞLU HAİNSİN"

Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ederson’a yönelik sert ifadeler kullandı. Ünlü şarkıcı, “Maçın başından beri ağız dolusu küfür ediyor, 5 defa uyarılmasına rağmen kaleye geçmiyor. Futbol yorumu yapmak haddime değil ama bir taraftar olarak bu performansı kabul edemem” diyerek tepkisini dile getirdi.

EDERSON ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Ederson’un performansı, derbi sonrası Fenerbahçe cephesinde en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Taraftarların tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
