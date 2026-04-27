İran\'ın hızlı barış teklifi Trump\'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

İran’ın nükleer dosyayı geri plana iterek savaşı bitirmeye odaklanan yeni teklifi, ABD’de kritik bir süreci tetikledi. Teklifin yetersiz bulunması sonrası gözler Trump’ın güvenlik ekibiyle yapacağı toplantıya çevrildi.

İRAN’DAN “HIZLI ANLAŞMA” HAMLESİ

İran’ın, ABD ile yürütülen müzakerelerde süreci hızlandırmak amacıyla nükleer konuyu geçici olarak geri plana bırakmayı önerdiği öne sürüldü. Teklifin, çatışmayı sona erdirecek hızlı bir anlaşma zemini oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE SAVAŞIN SONU ÖNCELİKTE

ABD’li yetkililer ve diplomatik kaynaklara göre Tahran yönetimi, Washington’a sunduğu teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesini öncelik haline getirdi. Bu adımın, bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

“HIZLI ANLAŞMA” STRATEJİSİ

İran’ın önerisinde nükleer başlıkların daha sonraki bir aşamada ele alınması öngörülüyor. Bu yaklaşımın, tarafların önce çatışmayı sonlandıran bir çerçeve anlaşmaya ulaşmasını hedeflediği ifade ediliyor.

TAHRAN’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

İran yönetimi içinde nükleer program konusunda hangi tavizlerin verileceğine dair farklı görüşlerin bulunduğu, bu nedenle nükleer dosyanın geçici olarak ertelenmesinin iç dengeleri koruma amacı da taşıdığı belirtiliyor.

ABD İÇİN RİSK: BASKI GÜCÜ AZALABİLİR

Analizlere göre Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona ermesi, ABD’nin İran üzerindeki stratejik baskısını zayıflatabilir. Özellikle nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması gibi başlıklarda Washington’ın pazarlık gücünün düşebileceği değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN KRİTİK TOPLANTI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile devam eden savaş ve tıkanan müzakere sürecini değerlendirmek üzere üst düzey güvenlik ekibiyle kritik bir toplantı yapacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, ulusal güvenlik ve dış politika danışmanlarıyla bir araya gelerek atılacak adımları ele alacak. Görüşmenin, taraflar arasında yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.

MÜZAKERELER TIKANDI

İran Dışişleri yetkilileri, bu ay Pakistan’da yapılan ve savaşın sona erdirilmesini amaçlayan ilk görüşmelerin başarısız olmasından Washington’u sorumlu tuttu. Taraflar arasında henüz yeni bir müzakere turu planlanmadı.

İRAN’DAN YENİ TEKLİF AMA YETERSİZ BULUNDU

ABD’li yetkililere göre Tahran’ın sunduğu yeni teklif, Washington’ın “kırmızı çizgilerini” karşılamadı. Teklifin, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve ABD’nin deniz ablukasının kaldırılmasını içerdiği, ancak nükleer müzakerelerin daha sonraki bir aşamaya bırakılmasını öngördüğü belirtildi. Bu yaklaşımın ABD tarafından yetersiz bulunduğu ve anlaşma için daha kapsamlı tavizler beklendiği ifade ediliyor.

KRİTİK KARAR AŞAMASI

Beyaz Saray’daki toplantının, ABD’nin İran politikasında yeni bir yol haritası belirlemesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde diplomasi ile askeri seçenekler arasında netleşecek bir sürecin başlayabileceğine dikkat çekiyor.