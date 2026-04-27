İstanbul\'u terk eden isimler kervanına "Havuç" da katıldı

27.04.2026 00:08
Türk televizyon tarihinin ikonik karakterlerinden "Havuç" ile hafızalara kazınan Furkan Kızılay, İstanbul’un bitmeyen keşmekeşine veda ederek radikal bir yaşam değişikliğine imza attı. Şehir hayatının kaosundan ve trafiğinden yorulduğunu belirterek eşi Tutku Yılmaz ile birlikte Sapanca’ya yerleşme kararı alan ünlü oyuncu, bu yeni macerasını "kaliteli bir yalnızlık arayışı" olarak tanımladı.

Bir döneme damga vuran “Havuç” karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, bu kez oyunculuğuyla değil aldığı radikal kararla gündemde. İstanbul’un yoğun temposuna veda eden Kızılay, eşiyle birlikte yeni bir hayata adım attığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

İSTANBUL’A VEDA KARARI

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Havuç” karakteriyle hafızalara kazınan Kızılay, yıllar geçse de bu rolle anılmaya devam etti. Son dönemde sosyal medyada aktif olan ve Survivor macerasıyla da adından söz ettiren oyuncu, bu kez şehir değişikliği kararıyla dikkat çekti.

YENİ HAYAT SAPANCA’DA

Geçtiğimiz yıl Tutku Yılmaz ile evlenen Kızılay, İstanbul’un yoğunluğu ve bitmeyen trafiğinden sıkıldıklarını belirterek taşınma kararı aldıklarını açıkladı. Çiftin, Kızılay’ın yıllar önce satın aldığı Sapanca’daki eve yerleştiği öğrenildi.

“YENİ MACERA YÜKLENİYOR”

Kızılay, sosyal medya paylaşımında yeni hayatlarına dair heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Eveeet yeni macera yükleniyor ?? Bu sürecimizde neler yaşayacağız? Yeni evimize neler yapmayı planlıyoruz? Heyecanlıyızzz ??”

10 YIL ÖNCE ALDIĞI EVE TAŞINDI  

Ünlü isim İstanbul'un artık yorucu hale geldiğinin belirterek eşiyle birlikte bu kararı aldıklarını belirtti. Kızılay,   

"Biz taşınıyoruz. 10 yıl önce Sapanca’dan kendime bir ev aldım. Aklımda hep bir gün burada yaşama fikri vardı. Şehir hayatının kaosu, trafiği, stresi açıkçası bizi yordu. Kaliteli bir yalnızlık arayışına girdik.

Şimdi eşimle beraber hayal ettiğimiz evi yapmaya başlayacağız. Yani Tutku’ya 'Ne istersen yap.' dedim ama umarım her istediğini yapmaz. Şaka bir yana 'Happy life, happy wife' arkadaşlar. Yani diyor ki; karım ne isterse o olur. Bir sonraki videoda detaya iniyoruz." dedi. 

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAM

Gözlerden uzak ama huzurlu bir yaşam tercih eden çift, doğayla iç içe Sapanca’daki yeni evlerinde hayatlarına farklı bir sayfa açtı. Karar, hayranları tarafından da ilgiyle karşılandı.

