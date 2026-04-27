Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

İspanya’nın Jaen bölgesinde düzenlenen geleneksel San Marcos festivali, bu yıl hafızalardan silinmeyecek bir trajediye sahne oldu. Adrenalini ve tehlikesi nedeniyle yerel halkın "Calle Palomares" (Cehennem Sokağı) adını verdiği dar sokakta, İspanya’nın en genç ve başarılı boğa yetiştiricilerinden biri olan 30 yaşındaki Santiago Barrero San Roman, bir boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının donduran ifadelerine göre olay, festivalin en heyecanlı anlarından birinde yaşandı. Kendi çiftliğinde boğa yetiştiren ve işin uzmanı olan San Roman, azgın bir boğadan korunmak için yol kenarındaki bir bariyerin ve fıçının arkasına sığındı. Ancak öfkeli hayvan, genç adamın saklandığı yeri fark ederek boynuzlarıyla saldırdı.

Amatör kameralara yansıyan dehşet verici görüntülerde; boğanın San Roman’ı boynuzlarıyla havaya fırlattığı, metrelerce sürüklediği ve tahta çitlere sıkıştırdığı görülüyor. Çevredeki katılımcılar, boğanın boynuna bağlı ipleri çekerek hayvanı uzaklaştırmaya çalışsa da öfkeli boğa saldırısını sürdürdü. Ağır yaralanan genç yetiştirici, hastaneye kaldırıldıktan sadece bir saat sonra yaşam savaşını kaybetti.

Trajedinin en yürek yakan kısmı ise San Roman’ın aile hayatı oldu. İspanya'nın köklü boğa yetiştiriciliği mirasını babasından ve dedesinden devralan genç adamın, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Üstelik eşinin şu anda hamile olduğu ve üçüncü çocuklarını bekledikleri bilgisi, İspanyol basınında büyük üzüntü yarattı. San Roman, sadece bir yetiştirici değil, bölgede çok sevilen bir aile babası ve dürüst bir esnaf olarak biliniyordu.

İspanya'da her yıl düzenlenen bu tür festivaller, güvenlik açıkları nedeniyle sık sık eleştiriliyor. "Cehennem Sokağı", çok dar olması ve kaçacak alanın kısıtlı olması sebebiyle en tehlikeli parkur olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, profesyonel bir yetiştiricinin bile bu dar alanda hayata tutunamamasının, festivalin güvenlik prosedürlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

İspanya bu ölüm haberiyle sarsılırken, geçtiğimiz günlerde de ünlü matador Morante de la Puebla’nın arenada boğanın boynuz darbesiyle ağır yaralanması, ülkede boğa sporlarının tehlikesini yeniden tartışmaya açtı. Festival komitesi, ölüm haberine rağmen etkinliği iptal etmezken, San Roman anısına bir dakikalık saygı duruşu düzenlemekle yetindi.