Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez diziyle gol attı - Son Dakika
Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez diziyle gol attı
26.04.2026 20:50
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde diziyle gol atarak takımını 41. dakikada öne geçirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 

GALATASARAY OSIMHEN İLE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray, derbide aradığı golü 41. dakikada buldu. Uzun kullanılan taç atışında kafalardan seken top Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'e gitti ve Osimhen önce topu kafayla kontrol etti, ardından da diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Görüntü: beIN Sports

DİZİYLE GOL ATTI

Osimhen'in diziyle attığı gol geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isim için ''Gol atmadığı bir dizi kalmıştı, onu yaptı'' yorumlarıyla yıldız oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti. 

Son Dakika Spor Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez diziyle gol attı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez diziyle gol attı - Son Dakika
