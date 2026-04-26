Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez diziyle gol attı

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, zorlu derbide RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, derbide aradığı golü 41. dakikada buldu. Uzun kullanılan taç atışında kafalardan seken top Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'e gitti ve Osimhen önce topu kafayla kontrol etti, ardından da diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Osimhen'in diziyle attığı gol geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız isim için ''Gol atmadığı bir dizi kalmıştı, onu yaptı'' yorumlarıyla yıldız oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti.
