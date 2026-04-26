Canlı anlatım: Dev derbide tek gol var, tempo inanılmaz

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, zirve takibini sürdüren ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev maçta 1-0 Galatasaray önde.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk ediyor. 

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

CANLI ANLATIM:

58'İptal edilen golün arından maçın temposu arttı.

57'GOL İPTAL! VAR KONTROLÜ SONRASI OFSAYT GEREKÇESİYLE GOL İPTAL EDİLDİ!

56'Torreira'nın ceza sahası içerisinde çaprazdan köşeye vurduğu şut ağlara buluştu.

56'GOL Galatasaray | Torreira

54'Barış Alper'in şut ve pas karışık içeriye çevirdiği topu Osimhen ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53'Nene'nin denediği orta Lemina'ya çarparak taca gitti.

52'Galatasaray savunmasının üst üste yaptığı hataların ardından Fenerbahçe korner kazandı.

50'Nene'nin ara pasında ceza sahası içerisinde Guendouzi topla buluştuktan sonra içeriye çevirmek istediği top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

47'Barış Alper, Semedo ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak kalkamadı. Yasin Kol müdahalenin temiz olduğunu işaret etti.

46'Oosterwolde'nin yaptığı baskıda müdahalesi sonrası Lemina yerde kaldı. Yasin Kol faul düdüğünü çaldı, Galatasaray serbest vuruş kazandı.

46'Derbide ikinci yarı başladı. İki takıma da başarılar...

D.A İlk yarı bitti.

45! İlk yarının sonuna 6 dakika ilave edildi.

42'Yunus’un rövaşata denemesinde Oosterwolde, kafa vuruşuyla topa müdahale etti. Bu sırada Yunus’un ayağı Oosterwolde’nin kafasına çarptı ve oyuncu yerde kaldı.

41'Yunus sarı kart gördü.

40'Uzun kullanılan taç kafalardan sekerek Osimhen'e gitti ve Osimhen önce kontrol etti sonra diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

40'GOOOOOL Galatasaray | Osimhen

39'Osimhen yaptığı presle Oosterwolde'ye hata yaptırarak topu kaptı ve ceza sahasına girmesinin ardından yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular yoğun bir penaltı itirazı yaptı.

38'Galatasaray ön alanda yaptığı baskıyla Fenerbahçe'nin yarı sahayı geçmesini engelliyor.

33'Hava topu mücadelesinde Barış Alper yerde kaldı ve kalkamadı. Yasin Kol oyunu durdurarak serbest vuruş kararı verdi.

31'Fenerbahçe, savunmadan pas yaparak çıkmıyor istiyor ancak Galatasaray önde basıyor.

30'Maçta tam bir orta saha savaşı var.

28'Galatasaray, Fenerbahçe yarı alanında pas yaparak savunmada boşluk arıyor.

27'Fenerbahçe, sık sık Ederson'un kullandığı uzun toplarla Cherif'i savunma arkasına sarkıtmaya çalışıyor.

26'Yunus'un açtığı ortada kafalardan seken topu Ederson kontrol etti. Yasin Kol öncesinde gerçekleşen pozisyon için faul düdüğü çaldı.

23'Fenerbahçe'de Brown ve Ederson sarı kart gördü.

23'YASİN KOL PENALTI YOK DEVAM DEDİ!

23'Osimhen topu penaltı noktasına koyduğu için sarı kart gördü.

22'PENALTI İTİRAZI! Sane ceza sahası içerisinde yerde kaldı Galatasaray penaltı bekliyor!

21'Semedo'nun uzun pasında Cherif savunma arkasına koşu atarak topu aldı ancak açısının daralmasının ardından topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

20'İki takım da oyun kurmaya çalışıyor.

15'Guendouzi'nin topu kontrol etmek isterken Sallai'ye yaptığı müdahale sonrası Yasin Kol faul düdüğünü çaldı.

13'Talisca penaltıyı dışarı attı.

12'Fenerbahçe penaltı kazandı! Cherif'in topla birlikte ceza sahasına girdiği pozisiyonda yapılan müdahale için Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

11'Fenerbahçe penaltı kazandı.

8'Barış Alper ve Semedo'nun girdiği ikili mücadale için Yasin Kol, Galatasaray lehine faul düdüğünü çaldı.

7'Semedo'nun göğüsüyle arkadaşına indirdiği topa Oosterwolde riske girmeyerek kornere gönderdi. Kornerde Osimhen'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

6'Uğurcan ile Oosterwolde arasında gerinlik yaşandı, iki oyuncu da sarı kart gördü.

4'Guendouzi topla birlikte yarı sahayı geçmek istedi ama Torreira'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Yasin Kol serbest vuruş kararı verdi.

3'Galatasaray savunmada pas yaparak çıkmak istedi ancak Fenerbahçe'nin baskısı altında deneline uzun top başarısız oldu ve top Fenerbahçe'ye geçti.

3'Dev derbi tempolu başladı.

1'Derbide ilk düdük çaldı. Bol gollü bir derbi olması dileğiyle. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 21:26:57.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.