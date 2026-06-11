Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil (15), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil'e, O.Ç.(24) yönetimindeki 59 APD 086 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen Celil'in yakınları büyük üzüntü yaşarken, anne ve babası sinir krizi geçirip, rahatsızlandı. Celil'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sürücü O.Ç.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.