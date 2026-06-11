Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

11.06.2026 08:36
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Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil (15), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil'e, O.Ç.(24) yönetimindeki 59 APD 086 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

ANNE VE BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 

Kaza yerine gelen Celil'in yakınları büyük üzüntü yaşarken, anne ve babası sinir krizi geçirip, rahatsızlandı. Celil'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti

Sürücü O.Ç.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Çorlu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Rabia hayatını kaybetti - Son Dakika

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