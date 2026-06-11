İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Beren Saat ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin öncesinde adli tıp kurumuna sevk edildi. Aralarında sanat, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış simaların yer aldığı grup, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin adli tıp binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Araçlardan polis eşliğinde tek tek indirilen şüpheliler, muayene işlemlerinin yapılması için sağlık binasına götürüldü. Sağlık kontrolü tamamlanan isimler, yine polis koruması altında binadan çıkarılarak araçlara bindirildi.
Sağlık kontrolleri tamamlanan aralarında Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Ozan Doğulu ve Yaşar İpek gibi isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.
Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 4 şüpheliye yönelik emniyet ekiplerinin çalışması devam ederken, adliyeye sevk öncesi şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin başlandığı bildirildi.
Gözaltına alınan isimler:
1. Ayşe Hatun ÖNAL
2. Tolga ÇAM
3. Ferhan KAYA
4. Murat SAYGI
5. Enis Ahmet ONAT
6. Ahmet KAROĞLU
7. Emre TARİ
8. Hasan VATAN
9. Kerimcan DURMAZ
10. Kenan DOĞULU
11. Beren SAAT
12. Mehmet Cem KARCI
13. Berdan MARDİNİ
14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
15. Ozan DOĞULU
16. Yaşar İPEK
17. Mehmet YILDIZ
18. Tessy RAMOS CORREİRA
19. Enis ARIKAN
20. Rafet Eren YORULMAZER
21. Ali Efe BEZCİ
22. Selin CİĞERCİ
23. Oğuzhan Beker
Son Dakika › Uyuşturucu Operasyonu › Uyuşturucu operasyonundan gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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