Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti

Beşiktaş\'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti
01.07.2026 14:41
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Kadro yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ayrılıklar peş peşe geldi. Siyah-beyazlı kulüp; Salih Uçan, Kristjan Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez ile yolların ayrıldığını resmi kanallardan duyurdu.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadroda düşünülmeyen ve sözleşmeleri sona eren oyuncularla vedalaşma süreci hız kazandı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarlarını şaşırtan bir hızla, bir gün içerisinde tam 6 futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

SALİH UÇAN'A KUPALI VEDA

Ayrılığı açıklanan isimler arasında en dikkat çekeni, 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan oldu. Kulüp, elde edilen başarılardaki payına vurgu yaparak Salih Uçan için şu veda mesajını yayımladı:

"2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

KİRALIK OYUNCULAR TAKIMA VEDA ETTİ

Salih Uçan'ın yanı sıra, geçtiğimiz sezon geçici transfer (kiralık) statüsüyle kadroya katılan 5 oyuncunun da sözleşmelerinin bitimiyle birlikte kulüplerine döndükleri belirtildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında İtalya'nın Inter takımından kiralanan Arnavut orta saha Kristjan Asllani de bu isimler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, yollarını ayırdığı kiralık oyuncuların her biri için ayrı ayrı yayımladığı mesajda şu standart ifadelere yer verdi:

"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan oyuncumuza kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Yeni sezonda Beşiktaş forması giymeyecek olan ve kulüplerine geri dönen o kiralık isimler şu şekilde sıralandı:

  • Kristjan Asllani
  • Jota Silva
  • Cengiz Ünder
  • El Bilal Toure
  • Devis Vasquez

Siyah-beyazlı yönetimin, açılan kadro boşluklarını yeni transferlerle doldurmak için çalışmalarına hız verdiği belirtiliyor.

El Bilal Toure, Yaprak Dökümü, Cengiz Ünder, Salih Uçan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Ulusu Emre Ulusu:
    Nerede 2015 2016 kadrosu gibi kadro suankiler fiyasko 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Bir günde 6 oyuncu gitti - Son Dakika
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