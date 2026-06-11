Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor - Son Dakika
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Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor

Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid\'e getiriyor
11.06.2026 19:20
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İspanyol devi Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Mourinho, Galatasaray'ın da transferinde uzun süredir ilgilendiği deneyimli yıldız ile iletişim kurdu.

Real Madrid'e geri dönen Jose Mourinho, Manchester City'den ayrılan ve uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Bernardo Silva için harekete geçti. 

İLETİŞİM KURULDU

İspanyol devinde iddialı transferler yapmak isteyen Mourinho, Portekizli vatandaşı Bernardo Silva'yı transfer etmek üzere oyuncu ile iletişime geçti. AS'taki habere göre; 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunu hem sahada hem de soyunma odasında lider bir figür olarak gören Mourinho, onu mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Bernardo Silva, daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti. Benfica, Barcelona, Juventus ve Atletico Madrid gibi kulüplerle de adı anılan Portekizli yıldız için rekabet adeta tavan yaptı. 

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Bernardo Silva, Manchester City formasıyla geride kalan sezonda 53 maçta görev aldı, 3 gol atıp 5 asist yaptı. 

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ganim Meraklı Ganim Meraklı:
    ben bu transferi güvenlik açısından düşünüyorum silva yaşlı bir oyuncu olunca hızı düşüyor bu da arka savunmaya baskı yaratıyo ayrıca stoper yaşlandıkça hata yapma riski artıyo bu da maç esnasında hücumda sorun oluşturabilir diye endişeliyim ben biraz 0 0 Yanıtla
  • Remziye Acar Remziye Acar:
    silva buraya gelirse ormandaki ağaçlar üzülecek çünkü stadyuma gelen taraftarların arabalarından çıkacak emisyonlar artar bir de oyuncu sakatlanırsa doktor çağırırlar ambulans gelir yine doğaya zarar veriyoruz ya 0 0 Yanıtla
  • Nurettin İrem Baysal Nurettin İrem Baysal:
    mourinho geldi diye herkes heyecanlanıyo ama bi baktığında silva yaşlı adam artık 31 yaş futbolcu için az değil yani ne kadar kalır belli değil 0 0 Yanıtla
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