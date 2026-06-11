Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada - Son Dakika
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Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

11.06.2026 17:52  Güncelleme: 17:54
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Aydın'da Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında çalışan Ferhat Çakır, üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'da fakülte inşaatında iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşen Ferhat Çakır (27), ağır yaralandı. Olay, inşaattaki güvenlik kamerasına yansıdı.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, saat 15.30 sıralarında Efeler ilçesindeki ADÜ kampüs içinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephesinde kaplama işiyle uğraşan Ferhat Çakır, iskelede çalışırken üzerinde bulunduğu panonun yerinden çıkması sonucu 30 metre yükseklikten düşüp, ağır yaralandı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer işçilerin ihbarıyla gelen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, tedaviye alındı. Çakır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan olay, inşaatın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ferhat Çakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

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