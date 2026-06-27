Zurna Müzisyeni Doktoruna Zurnayla Teşekkür Etti

Aydın'ın sevilen zurna müzisyenlerinden Erman Tosun, safra kesesi taşları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kendisini sağlığına kavuşturan doktoruna zurnası ile teşekkür etti. Operasyondan sadece iki gün sonra yeniden enstrümanını eline alan Tosun'un performansı takdir toplarken, "Kısa sürede sözünü tutarak beni sağlığıma kavuşturan Op. Dr. Muhammed Çağrı Coşkun'a müteşekkirim" diyerek doktoru için mini konser verip bunu da sosyal medyadan yayınladı.

Bir süredir safra kesesi taşları nedeniyle rahatsızlık yaşayan müzisyen Erman Tosun, artan ağrıları üzerine Aydın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde acil ameliyat kararı alınırken, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammed Çağrı Coşkun tarafından gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandı. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası tedavisinin ardından taburcu edilen Tosun, ameliyatın üzerinden henüz 48 saat geçmesine rağmen Aydın'ın Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi'ndeki evinde yeniden zurna çalmaya başladı. Doktorunun "Cuma gününe kadar zurnanı çalabileceksin" sözünü ilk önce inanamadığını belirten Tosun, 4 günde değil 2 günde sağlığına kavuşmanın ve söz verdiği düğünlere yetişmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek doktoruna ve ameliyat ekibine zurna çalarak teşekkür etti.

Yaşadığı süreci anlatan Erman Tosun, "Birkaç yıldır rahatsızlık çekiyordum ama pek önemsememiştim. Karnım fazlaca şişince pazar günü düğünden döner dönmez acil servise başvurdum. Orada acilen safra kesesi ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Aynı gün hastaneye yatışım yapıldı, ertesi gün de Op. Dr. Çağrı Coşkun tarafından başarılı bir ameliyat geçirdim. Salı günü taburcu oldum" dedi.

Doktor sözünü tuttu, kısa sürede sağlığına kavuştu

Düğün sezonunun başlaması nedeniyle ameliyatı ertelemeyi düşündüğünü de dile getiren Tosun, "İşlerimizin yoğun olduğu dönemde ameliyat olmak istemiyordum. Hatta 'Ekim ayından sonra olayım' diye düşünüyordum. Ancak doktorumuz bana korkulacak bir durum olmadığını söyledi. 'Pazartesi günü ameliyat edeceğim, cuma günü zurnanı çalacaksın' diyerek bana moral verdi. Gerçekten de dediği gibi oldu. Ameliyattan iki gün sonra yeniden zurnamı elime aldım. Biraz ağrım var ama kendimi gayet iyi hissediyorum. Başta doktorum olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü de en iyi bildiğim şekilde, zurnamla etmek istedim" diye konuştu.

Nefes egzersizini triflo yerine zurna ile yaptı

Ameliyat sonrasında hastalara verilen solunum egzersiz cihazını kullanmak yerine kendi enstrümanını tercih ettiğini de belirten Tosun, "Ameliyattan sonra triflo adı verilen üflemeli solunum egzersiz cihazı veriliyor. Ben de yıllardır nefesimle zurna çalan bir müzisyen olduğum için aynı egzersizi kendi enstrümanımla yapmak istedim. Hem kendimi daha iyi hissettim hem de doktoruma sağlığıma kavuştuğumu bu şekilde göstermek istedim. Zurna benim mesleğim olduğu kadar hayatımın da bir parçası. Tekrar çalabildiğim an, gerçekten iyileştiğimi hissettim" ifadelerini kullandı. - AYDIN