Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

11.06.2026 18:16
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ABD'de sevgilisiyle yürüyen genç kadın, başıboş ağızlıksız dolaşan pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Sevgilisi genç kadını kurtarmaya çalışırken, vahşet dakikalarca sürdü. Genç kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'de sevgilisiyle sokakta yürüyen genç bir kadın, ağızlıksız ve başıboş dolaşan bir pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Aniden kadına saldıran köpek, çevredekilerin ve genç kadının sevgilisinin tüm müdahalelerine rağmen uzun süre bırakmadı.

PİTBULL BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Dehşet anları sokaktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında sevgilisi genç kadını kurtarmak için çaba harcadı ancak vahşet dakikalarca sürdü. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Pitbull Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bireylül Soylu Bireylül Soylu:
    yetkililer ne yapacak artık böyle başıboş köpekler dolaşırken insanlar tehlikede ya 0 1 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Sahipli insanlar tehlikeli değilmi?.. 0 0
  • Nurdan Gdmn Nurdan Gdmn:
    bu tür olayların önlenmesi için sahibinin sorumluluğu çok önemli diye düşünüyorum. en azından hayvan ağızlıklı ve tasmalı olmalı herkesi korumak adına 0 0 Yanıtla
  • Şerafettin Alkan Şerafettin Alkan:
    aileyle rahat rahat yürüyemiyorsun artık böyle hayvanlar serbest kaldığında çok kötü 0 0 Yanıtla
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