Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

ABD'de sevgilisiyle sokakta yürüyen genç bir kadın, ağızlıksız ve başıboş dolaşan bir pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Aniden kadına saldıran köpek, çevredekilerin ve genç kadının sevgilisinin tüm müdahalelerine rağmen uzun süre bırakmadı.

PİTBULL BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Dehşet anları sokaktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında sevgilisi genç kadını kurtarmak için çaba harcadı ancak vahşet dakikalarca sürdü. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.