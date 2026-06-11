Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci - Son Dakika
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Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci

11.06.2026 19:32
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Dünya Kupası'nda bu akşam oynanacak olan Meksika-Güney Afrika açılış maçında 80 binden fazla seyirci bekleniyor. Meksikalı taraftarlar maça saatler kala stadyum önünde büyük kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Dünya futbolunun en büyük şöleni olan Dünya Kupası bu akşam oynanacak Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle resmen perdelerini açıyor. 

AÇILIŞ MAÇI MEXICO CITY'DE

11 Haziran Perşembe TSİ ile 22:00'de başlayacak olan mücadele Mexico City Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Daha önce Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası açılış maçında iki takım karşı karşıya gelmiş mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

80 BİNDEN FAZLA BİLET TÜKENDİ

Açıklanan verilere göre, turnuvanın ilk maçına canlı tanıklık etmek isteyen 80 binden fazla ev sahibi Meksikalı futbolseverin tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Meksikalı taraftarlar maça saatler kala stadyum önünde büyük kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'nın açılışının yapıldığı Mexico City Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası için de kapılarını açarak üç kez açılış maçı oynanan ilk stat olacak.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Futbol, Sonora, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Gönültaş Fatih Gönültaş:
    ne güzel şey bu işte 80 binden fazla insan stadyuma gidiyor futbol sevdalıları birleşiyor şöyle şeyler görünce insanın gözü açılıyor umarım bu maç güzel geçer ve herkes eğlenir daha sonra yetkililer de bu tür etkinliklere daha fazla destek verirler 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Kunter Arduç Hüseyin Kunter Arduç:
    geçen sene böyle şey yoktu ya şimdi herkes stadyuma koşuyo daha evvel de böyle heyecan vardı ama şu kadar insan bilet almıyo gibiydi neyse iyi bari seyirci var da maçlar izlenebiliyo böyle boş stadyumlara koyma artık 0 0 Yanıtla
  • Irazca Halil Irazca Halil:
    vay be 80 binden fazla kişi gidecek maça yani resmen ordu gibi birleşiyorlar stadyuma doğru haha böyle şeyler görünce insan futbolun ne kadar büyük bir spor olduğunu anlıyo gerçekten herkes gitmek istiyo bu maça 0 0 Yanıtla
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