Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber - Son Dakika
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Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber

Guirassy\'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
11.06.2026 19:51
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Fenerbahçe'nin anlaşmasına vardığı iddia edilen Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Serhou Guirassy'nin menajeri ve abisi Karamba Guirassy'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Abi Karamba Guirassy, Alman basınına açıklamalarda bulunarak kardeşinin Fenerbahçe ile anlaştığı şeklindeki haberleri yalanladı.

Borussia Dortmund’un golcü oyuncusu Serhou Guirassy’nin Fenerbahçe ile el sıkıştığı yönündeki iddialar birinci ağızdan yalanlandı.

GUIRASSY'NİN ABİSİNDEN AÇIKLAMA

Son dönemde Türk ve Alman medyasında geniş yankı bulan transfer iddialarına, Gineli santrforun abisi olan ve aynı zamanda menajerliğini üstlenen Karamba Guirassy son noktayı koydu. Sky De'ye özel açıklamalarda bulunan menajer Guirassy, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMADIK''

Karamba Guirassy, "Fenerbahçe ile anlaşmadık. Serhou gelecek sezon için tüm olasılıkları değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddiaların gerçekliği yok." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

2024 yılında Borussia Dortmund kadrosuna dahil olan Guirassy, Alman devinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-siyahlı formayla çıktığı 96 resmi maçta 60 gol ve 15 asistlik skor katkısı üreten Gineli yıldız, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Borussia Dortmund, Fenerbahçe, Dortmund, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Can Geven Can Geven:
    Diktatör Franco gibi sizde insanları futbolla uyutuyor sunuz..yüzde 90 fotbol futbol haberleri gereksiz ve önemsiz . yazıklar olsun size maşa tutucular 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Akkman Ayşegül Akkman:
    ya bu adamın abisi ne diye haber veriyo ki böyle şeyler söyleyip böyle yalanlıyo herkesi kafası karışık kaldı birçok kişinin mesela biz ne geçirdik bu günler de çok gereksiz bi durum bu abi napıyor yani adamı çok iyi oyuncu ama böyle bi haber işlemesi çok çuvallanmış gibi geldi bana 0 0 Yanıtla
  • İlknur Dulger İlknur Dulger:
    tamam tamam anladık yani resmi değilmiş o zaman 0 0 Yanıtla
  • Ufuk Gezer Ufuk Gezer:
    bi daha umut ettik da boşa çıktı yine işte bu transferler hep böyle oluyor şeytan teferruatta gizli der ya 0 0 Yanıtla
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