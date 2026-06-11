Borussia Dortmund’un golcü oyuncusu Serhou Guirassy’nin Fenerbahçe ile el sıkıştığı yönündeki iddialar birinci ağızdan yalanlandı.
Son dönemde Türk ve Alman medyasında geniş yankı bulan transfer iddialarına, Gineli santrforun abisi olan ve aynı zamanda menajerliğini üstlenen Karamba Guirassy son noktayı koydu. Sky De'ye özel açıklamalarda bulunan menajer Guirassy, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Karamba Guirassy, "Fenerbahçe ile anlaşmadık. Serhou gelecek sezon için tüm olasılıkları değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddiaların gerçekliği yok." şeklinde konuştu.
2024 yılında Borussia Dortmund kadrosuna dahil olan Guirassy, Alman devinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-siyahlı formayla çıktığı 96 resmi maçta 60 gol ve 15 asistlik skor katkısı üreten Gineli yıldız, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber - Son Dakika
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