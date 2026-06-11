Guirassy\'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber

Ayşegül Akkman:

ya bu adamın abisi ne diye haber veriyo ki böyle şeyler söyleyip böyle yalanlıyo herkesi kafası karışık kaldı birçok kişinin mesela biz ne geçirdik bu günler de çok gereksiz bi durum bu abi napıyor yani adamı çok iyi oyuncu ama böyle bi haber işlemesi çok çuvallanmış gibi geldi bana