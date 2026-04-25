Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
25.04.2026 13:01
Orta Doğu’daki savaşın gübre maliyetlerini artırmasının ardından Ticaret Bakanlığı, daha önce başlattığı vergi indirimlerini genişleterek katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatta da gümrük vergisini sıfırladı; karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı, Orta Doğu’daki savaşın ardından artan tarımsal girdi maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla gübrede yeni bir adım attı. Ay başında gübrede gümrük vergisini sıfırlayan Bakanlık, bu kez de katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfat ürünlerinde vergiyi kaldırdı.

KÜRESEL GERİLİM MALİYETLERİ ARTIRDI

Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkisi yalnızca enerji ve ticaretle sınırlı kalmadı, tarımsal üretimi de doğrudan etkiledi. Dünya genelinde gübre ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bölgede, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve küresel ticaret akışının aksaması, gübre başta olmak üzere tarımsal girdilerin maliyetlerini artırdı. Bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, üreticiyi korumak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla peş peşe önlemler almaya başladı.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatın gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda ve tarım sektöründe arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının dengeli şekilde korunmasının hedeflendiği belirtildi.

“FİYAT HAREKETLERİ ANLIK TAKİP EDİLİYOR”

Açıklamada, daha önce de bölgedeki gerilim nedeniyle tarımsal girdilerde yaşanan fiyat artışlarına karşı üre, azotlu ve kompoze gübrelerde gümrük vergisinin sıfırlandığı hatırlatıldı. Yeni düzenlemeye ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “Bölgedeki gelişmelerin yakın takibi, tedarik süreçlerine etkileri ve fiyat hareketlerinin anlık izlenmesi kapsamında, olası spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla katı amonyum nitrat ve monoamonyum fosfatın gümrük vergisi de sıfırlanmıştır.”

“TÜM TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDECEK”

Bakanlık açıklamasında ayrıca, tarım sektörünün mevsimsel ihtiyaçlarının da dikkate alındığı vurgulanarak şu değerlendirme yapıldı: “Bakanlığımız bölgede yaşanan tüm gelişmeleri anlık olarak takip etmekte, fiyat hareketliliklerini izlemekte ve iç-dış piyasalarda oluşabilecek spekülatif hareketlere karşı üretici ve tüketiciyi koruyacak gerekli tüm tedbirleri almaya devam etmektedir.”

“Kutsal Banyo“ kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı "Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı nezarethanede kalp krizi geçirip öldü Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi "Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
12:10
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
10:59
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
10:41
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali
09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
