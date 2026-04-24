ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor

24.04.2026 19:20
ABD’de ölüm cezası uygulamalarına ilişkin dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Adalet Bakanlığı, infaz yöntemlerini genişleterek kurşuna dizmeyi yeniden seçenekler arasına alırken, bu yöntemin ülkede bugüne kadar yalnızca birkaç kez uygulandığına dikkat çekildi. Bu yöntem ABD'nin tarihsel kayıtlarına göre toplamda sadece üç kez kullanılırken, son kurşuna dizme infazı 2010'da gerçekleşti.

ABD’de ölüm cezası uygulamalarına ilişkin dikkat çeken bir adım atıldı. Adalet Bakanlığı, federal idam yöntemlerini genişleterek kurşuna dizmeyi yeniden seçenekler arasına alma kararı aldı. Kararın, ölüm cezasının uygulanmasını hızlandırmaya yönelik daha geniş kapsamlı düzenlemelerin parçası olduğu belirtildi.

İNFAZ PROTOKÜLÜ GENİŞLETİLİYOR 

Bakanlık tarafından yayımlanan ve Fox News’un ulaştığı notta, Cezaevleri Bürosu’na mevcut infaz protokollerinin genişletilmesi talimatı verildiği ifade edildi. Buna göre, daha önce uygulanan pentobarbital enjeksiyon yönteminin yeniden devreye alınmasının yanı sıra kurşuna dizme gibi alternatif yöntemler de protokole eklenecek.

Söz konusu notta, “Adalet Bakanlığı, yasal ölüm cezalarını uygulama görevini yeniden yerine getirmek için harekete geçti” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, temyiz süreçleri tamamlanan mahkumlar için infazların gerçekleştirilmesinin önünün açılacağı vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte ölüm cezası davalarının daha hızlı sonuçlandırılması için iç süreçlerin de yeniden yapılandırılacağı belirtildi. Bu adımın, infazların uygulanmasında yaşanan gecikmeleri azaltmayı amaçladığı kaydedildi.

SON KURŞUNA DİZME 2010'DA YAPILDI 

ABD’de kurşuna dizilerek gerçekleştirilen son infaz, 18 Haziran 2010’da Utah’ta yapılmıştı. 1985 yılında bir avukatı öldürmekten hüküm giyen Ronnie Lee Gardner, eyalet yasaları gereği infaz yöntemini seçme hakkını kullanarak kurşuna dizilmeyi tercih etmişti.

NADİR UYGULANAN BİR YÖNTEM

Bu infaz, ABD’de 1976 yılında ölüm cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden sonra kurşuna dizme yöntemiyle gerçekleştirilen üçüncü infaz olarak kayıtlara geçmişti.

