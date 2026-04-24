Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Bakanı Kurum: İstanbul'da ağustos ayında 2 bin kiralık sosyal konut kurayla teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm amacıyla başlatılan kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Kurum tarih verdi.

2 BİN KİRALIK KONUT AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Ağustos ayında ilk etapta 2 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini duyuran Kurum, projeyi üç yıl içinde toplam 15 bin konuta çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

EVLER ŞEHİR MERKEZİNDE OLACAK

Kurum şunları söyledi: "Bu modelde konutların dağda veya şehir dışında değil, doğrudan şehir merkezlerinde inşa edileceğini vurgulayan Bakan Kurum, vatandaşların bu evlerde 3 yıl boyunca ikamet edebileceğini açıkladı. Proje ile özellikle dar gelirli vatandaşların merkezi konumlarda, uygun fiyatlarla güvenli barınma imkanına kavuşması amaçlanıyor.

KENTSEL FÖNÜŞÜME GİRENLERE AYRI KONTENJAN

Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 22:14:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.