Çevre Bakanı Kurum: İstanbul\'da ağustos ayında 2 bin kiralık sosyal konut kurayla teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm amacıyla başlatılan kiralık sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Kurum tarih verdi.

2 BİN KİRALIK KONUT AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEK

Ağustos ayında ilk etapta 2 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini duyuran Kurum, projeyi üç yıl içinde toplam 15 bin konuta çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

EVLER ŞEHİR MERKEZİNDE OLACAK

Kurum şunları söyledi: "Bu modelde konutların dağda veya şehir dışında değil, doğrudan şehir merkezlerinde inşa edileceğini vurgulayan Bakan Kurum, vatandaşların bu evlerde 3 yıl boyunca ikamet edebileceğini açıkladı. Proje ile özellikle dar gelirli vatandaşların merkezi konumlarda, uygun fiyatlarla güvenli barınma imkanına kavuşması amaçlanıyor.

KENTSEL FÖNÜŞÜME GİRENLERE AYRI KONTENJAN

Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak."