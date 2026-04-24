Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
24.04.2026 06:57
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü
Eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez, evinde silahla vurularak öldürüldü. Başına ve vücuduna 6 kurşun isabet eden genç kadının katilinin kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında evde eşi ve bebeği de bulunurken, cinayet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında evde kadının kayınvalidesi, eşi ve 8 aylık bebeğinin bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti kısa sürede aydınlattı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI KAMERADA

Soruşturma kapsamında incelenen 45 saniyelik güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kadın arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı görüldü. Tartışmanın ardından Gomez’in odaya gittiği, kayınvalidesinin ise peşinden giderek silahını çekip 6 el ateş ettiği tespit edildi.

EŞİNİN ÇIĞLIĞI: “NE YAPTIN SEN?”

Görüntülerde, silah seslerinin ardından Gomez’in çığlıkları duyulurken, eşinin kucağında bebekleriyle odaya geldiği ve annesine “Deli kadın, ne yaptın sen?” diye bağırdığı anlar da yer aldı.

“SEN BENİMSİN, ONUN DEĞİL”

Şüpheli kayınvalidenin ise oğluna “Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı” dediği, ardından da “Sen benimsin, onun değil” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Son Dakika Meksika Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü - Son Dakika

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
SON DAKİKA: Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü - Son Dakika
