Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu

23.04.2026 22:12
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kg finalinde rakibi sakatlığı nedeniyle maça çıkamayınca altın madalyanın sahibi oldu.

Anavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonası’nda 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, çeyrek finalde İsveçli rakibi Tindra L. Sjöberg’i 11-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. 

RAKİPLERİNİ TEK TEK YENEREK FİNALE ÇIKTI

Milli güreşçi yarı finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko ile karşılaştı ve rakibini 12-1 teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdırdı. 

NESRİN BAŞ 2. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shauchuk’un sakatlığından dolayı mücadeleye çıkamaması nedeniyle ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı. Nesrin Baş, 2024 yılında Romanya’nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da altın madalya kazanmıştı. 

U23 kategorisinde de iki kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçim, Büyükler Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalyası ve U23 Dünya Şampiyonası’nda 4 final yaparak tarihe geçtiği üç altın madalyası bulunuyor. Bunun yanı sıra U23 Avrupa Şampiyonası’nda iki altın madalya kazanan Nesrin Baş, kadın güreşinde en başarılı isimlerin arasında yer alıyor.

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu
İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti
Mardin’de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı Mardin'de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuluyor
