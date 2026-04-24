Kağıthane'de barışmak için eski sevgilisini çocuğa gasbettirmek istedi; o anlar kamerada

24.04.2026 17:29  Güncelleme: 17:30
KAĞITHANE'de Elifnur A.(20), aracına bindiği sırada Y.A.(16) tarafından gasp girişimine uğradı.

İstanbul Kağıthane’de eski sevgilisiyle yeniden bir araya gelmek isteyen bir genç, akılalmaz bir plan kurdu. İddiaya göre 16 yaşındaki bir genci yönlendiren şüpheli, eski kız arkadaşına aracında bıçaklı gasp girişimi yaptırdı. Ardından olay yerine gelerek “kurtarıcı” rolüne bürünen genç, polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışma sonucu planıyla birlikte deşifre edildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, saldırı anı ve sonrasında yaşananlar tek tek ortaya çıkarken, kurgu plan kısa sürede çözüldü. Gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACA BİNDİĞİ ANDA KABUSU YAŞADI 

Olay, 21 Nisan günü saat 14.40 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Elifnur A., park halindeki aracına bindiği sırada yüzü maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Şüpheli, aracın kapısını açarak genç kadını tehdit etti ve gasp girişiminde bulundu.

PLANIN PARÇASI "KAÇIŞ” ANI 

Gasp girişimi sırasında şüpheli bir anda panikleyerek olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerine gelen eski sevgili Alperen M.’nin şüpheliyi kovalaması, ilk bakışta müdahale gibi görünse de olayın aslında planlı olduğu daha sonra ortaya çıktı.

POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI 

Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameraları ve saha incelemeleri sonucunda gasp girişiminin bir kurgu olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Y.A. olduğu, olayın ise eski sevgili Alperen M. tarafından organize edildiği tespit edildi.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin araca girerek bıçakla tehditte bulunduğu ve ardından kaçtığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların da şüpheliyi kovalamaya çalıştığı görüldü.

“BARIŞMAK İÇİN YAPTIM” İTİRAFI 

Gözaltına alınan şüphelilerden Alperen M.’nin, emniyette verdiği ifadede olayı eski sevgilisiyle yeniden barışmak amacıyla planladığını söylediği öğrenildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alperen M. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece “gasp” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

