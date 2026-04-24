Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
24.04.2026 08:00
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Yakın zamanda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden model Irmak Öztaş, kariyerinde yaptığı dikkat çeken değişiklikle gündeme geldi. Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Göztepe’de bir fırında çalışmaya başladığını açıkladı.

Miss Turkey, World Miss University ve Best Model yarışmalarına katılan Irmak Öztaş, uzun süre moda sektöründe yer aldıktan sonra farklı bir kariyer yoluna yöneldi.

“7 AY İŞSİZ KALDIM”

7 ay boyunca işsiz kaldığını açıklayan Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Göztepe’de bir fırında çalışmaya başladığını duyurdu. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

FARKLI SEKTÖRLERDE DENEYİMİ VAR

Öztaş’ın geçmişte turizm, hizmet sektörü ve medya alanlarında çeşitli görevlerde bulunduğu, ayrıca çeviri ve içerik üretimi gibi alanlarda da çalışmalar yaptığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU VE İNGİLİZCE BİLİYOR

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu olan Öztaş’ın ileri düzeyde İngilizce bildiği ve farklı projelerde yer aldığı belirtildi.

KARİYER DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Öztaş’ın, iş hayatında yaşadığı zorluklar nedeniyle hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettiği ifade edildi. Göztepe’de bir fırında tezgâhtar olarak görev yapan Öztaş’ın bu kariyer değişimi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
