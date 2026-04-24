Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polis Meslek Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle birlikte polislerin çalışma sistemi ve ek ödeme düzeninde köklü değişiklikler gündeme geldi.

BAKAN ÇİFTÇİ: “ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM’de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda yaptığı açıklamada, Polis Meslek Kanunu’na ilişkin taslak çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çiftçi, “Çalışmalar henüz son halini almadı, biraz daha zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

SAATLİK MESAİ ÜCRETİ GELİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte polislerin fazla mesai sistemi değişecek. Mevcut sistemde aylık sabit ödeme alan polisler, yeni modelde yalnızca yaptıkları fazla çalışma kadar saatlik ücret alacak. Böylece fazla mesai yapan personelin geliri artarken, mesai yapmayanlara ek ödeme yapılmayacak.

ÜST SINIR 17 BİN TL OLACAK

Mesai ödemelerinde üst sınırın 17 bin TL olması planlanıyor. Ödemeler, haftalık 40 saat ve aylık 160 saatlik çalışma süresinin üzerindeki mesailer için saat başı hesaplanacak.

YENİ VARDİYA SİSTEMİ

Taslak düzenlemeye göre polislerde 12 saat görev, 36 saat dinlenme esasına dayalı yeni bir vardiya sistemi uygulanacak. Bu sistemle haftalık çalışma süresinin 42 ila 45 saat arasında olması hedefleniyor.

EŞİT ÜCRET TARTIŞMASI SONA ERECEK

Yeni modelle birlikte farklı sürelerde çalışan polislerin aynı ek ödemeyi alması uygulaması sona erecek. Fazla mesai yapanlar daha fazla kazanırken, çalışmayanlar daha düşük ek gelir elde edecek.

ÖZLÜK HAKLARDA DA DEĞİŞİKLİK

Hazırlanan taslak sadece mesai sistemiyle sınırlı kalmayacak; polislerin statüsü ve özlük haklarını kapsayan daha geniş bir düzenleme de hayata geçirilecek.

Polis memurlarının unvanlarına göre net görev aylıkları, aylık gelir aralıkları ve fazla mesaiyle birlikte oluşan toplam maaşları şu şekilde sıralanıyor: