7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD\'den Putin\'e G-20 daveti

ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aralık ayında Florida’nın Miami kentinde düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi’ne davet etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

GÖZLER MİAMİ’DEKİ ZİRVEDE

Washington Post’a konuşan ve ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkili, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan zirveye Putin’in de davet edilmesinin gündemde olduğunu iddia etti. Yetkili, henüz resmi davetlerin gönderilmediğini belirtti.

“G20 ÜYESİ, DAVET EDİLECEK”

Aynı yetkili, Rusya’nın G20 üyesi olduğuna dikkat çekerek Moskova’nın hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edilmesinin beklendiğini ifade etti.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Putin’e yönelik olası davetten haberdar olmadığını söyledi. Ancak Trump, böyle bir davete karşı çıkmayacağını belirterek, “Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

PUTİN YILLARDIR LİDERLER ZİRVESİNE KATILMIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 liderler zirvesine son olarak 2019 yılında Japonya’nın Osaka kentinde yüz yüze katıldı. Sonraki yıllarda zirvelere ya çevrim içi katılan ya da temsilci gönderen Putin, 2021’den bu yana liderler düzeyinde toplantılara katılım göstermedi.

KATILIM TARTIŞMA YARATABİLİR

Putin’in zirveye katılımının uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açabileceği değerlendirilirken, davet iddiası diplomatik çevrelerde dikkatle takip ediliyor.