Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
23.04.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında 11 yaşındaki Kerem Erdem Güngör'ü kaybeden baba Mustafa Güngör, eşiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda oğlunun mezarını ziyaret etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Güngör, "Bu çocuk çok terbiyeli bir çocuktu. Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını korumuş. Arkadaşı Melek, 'Bizi korudular ağabey' diyor" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybedip, Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilen Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in mezarlarını, aileleri ve arkadaşları ziyaret ediyor. Öğretmen Mustafa Güngör ile eşi Yasemin Güngör, Kerem Erdem'in mezarına çiçek bırakıp dua etti.

"KEREM, KIZ ARKADAŞLARINI KORUMUŞ"

Mustafa Güngör, her gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyerek, "Çocuk bayramı ama biz çocuğumuzu defnettik. Geri dönülmez bir yola girdi, eksikliğini hissediyoruz yavrumuzun. Kahvaltı yapmadan önce yavrumuzun yanına geliyoruz. Geçen arabaya bindik, 'Bir kişi eksik' diyorum. Baktım Kerem yok. Evlat kaybettik. Allah kimsenin başına vermesin. Bu çocuk çok terbiyeli bir çocuktu. Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını, bu çocukları korumuş. Arkadaşı Melek, 'Bizi korudular ağabey' diyor. Hocam pencereden dışarı atlamamız için önce bizi gönderdiler diyor. O sırada bunlara sıkmaya devam etmiş, erkeklere. 'Kerem bizi korudu sağ olsun' diyor. Ben duygulandım. Yani bu yüreğimize su serpiyor. Bu çocuklar, kendini feda etti. Çok yürekli bir çocuktu zaten. 'İnsan gövdesi kadar değil yüreği kadar yeri kaplar' diyor ya Yaşar Kemal, onun gibi bu çocuk yüreği kadar yeri kaplıyor. Ben hiç doyamadım bir baba olarak. Çok terbiyeli bir evlattı, başarılıydı. Çok akıllı bir çocuktu" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM"

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babasının da cezalandırılmasını isteyen Güngör, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Size 'Baba' diyoruz, siz bu ülkenin babasısınız. Bu çocuğun babası da bendim. Koruyamadım diye kolumu kırdım, elimi kırdım duvarlara vura vura. İçim içimi yiyor, geceleri uyuyamıyorum. Devlet büyüktür. Benim için dünya bir tarafa, çocuğum bir tarafaydı. Bu çocuk uçak mühendisi olacaktı. Biz böyle yetiştiriyorduk bu evlatları. Elimi, evladımı kaybettikten sonra duvarlara vura vura kırmışım, hiç haberim yok. Bir gün sonra baktım şişiyor, morarıyor, gittik doktora kırık varmış sardılar, alçıladılar. Benim elimde acım yok. Keşke iki elim kırılsaydı da çocuğum dünyada olsaydı. Ben çocuğumu koruyamadım diye kırdım elimi. Ahmet Minguzzi'yi anardık, ağlaşırdık. 'Bana bir şey olursa koruyabilir misin baba beni' dedi. Oğlum 'Allah'a emanetsin. Kurban olduğum öyle deme' dedim. Koruyamadık yavrumuzu" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  Premium Ağustos Premium Ağustos:
    Allah sabır versin inanılmaz zor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:14:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.