Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı?”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 23 Nisan resepsiyonu, siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan arasında geçen diyalog geceye damga vurdu.

NUMAN KURTULMUŞ EŞLİK ETTİ

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşlik etti. Erdoğan, salonda davetlilerle selamlaşırken Meclis’te temsil edilen partilerin heyetlerini de tek tek ziyaret etti.

“MASA SAĞLAM MI?” SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle tokalaşmasının ardından yönelttiği “Masa sağlam mı?” sorusu dikkat çekti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise bu soruya “Masa sağlam” yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Durmak yok” ifadelerini kullandığı görüldü.

SAMİMİ ATMOSFER ÖNE ÇIKTI

Kısa süren görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiği gözlenirken, söz konusu diyalog resepsiyonun en çok konuşulan anlarından biri oldu. Bayramın birleştirici atmosferine vurgu yapılan temas, Meclis çatısı altında diyalog kanallarının açık olduğu şeklinde yorumlandı.