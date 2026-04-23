Valilik: Ürdünlü kadının protesto nedeniyle tutuklandığı iddiası gerçek değil
Valilik: Ürdünlü kadının protesto nedeniyle tutuklandığı iddiası gerçek değil

Valilik: Ürdünlü kadının protesto nedeniyle tutuklandığı iddiası gerçek değil
23.04.2026 16:52
İstanbul Valiliği, Ürdün vatandaşı Esraa Aljamal'ın ABD Konsolosluğu önünde protesto ettiği için tutuklandığı haberlerini yalanladı. Kadının, 2025'teki molotoflu saldırı şüphelisi olarak yakalanıp yargılandığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Sosyal medyada ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaşandığı iddia edilen bir olay üzerinden yayılan “kötü muamele” haberlerine ilişkin resmî açıklama geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı belirtildi. 

Yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında “Gazze’ye yönelik saldırılara tepki göstermek isteyen Esraa ve ailesine hukuka aykırı müdahale edildiği” yönündeki paylaşımların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Türkiye’nin Filistin-Gazze konusundaki duruşunun hem toplum hem de devlet kurumları nezdinde açık ve net olduğu belirtilirken, bu tür eylemlerin ülkeyi uluslararası alanda zor durumda bırakmaması gerektiğinin altı çizildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ  

Açıklamada, "Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır. Toplumumuzun tamamının Filistin/Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir. Ancak terör devleti İsrail'in Filistin/Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu/güvencesi altındadır." ifadesi kullanıldı.

Ürdün vatandaşı Aljamal'ın, 16 Eylül 2025'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayının şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Eylül 2025'te yakalandığı belirtilen açıklamada, kadının sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

İL GÖÇ İDARESİNCE SERBEST BIRAKILDI 

Açıklamada, Aljamal'ın, 21 Nisan'da İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 4 yıl 2 ay, "mala zarar verme" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilerek, mahkemenin hükmün açıklanmasını geriye bıraktığı yönündeki kararı sonrası Aljamal'ın Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden tahliye edildiği kaydedildi.

ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR 

Aljamal'ın tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği sınır dışı işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad Aljamal, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Valilik: Ürdünlü kadının protesto nedeniyle tutuklandığı iddiası gerçek değil - Son Dakika

SON DAKİKA: Valilik: Ürdünlü kadının protesto nedeniyle tutuklandığı iddiası gerçek değil - Son Dakika
