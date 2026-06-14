Sultangazi'de demans hastası yaşlı adam kayboldu - Son Dakika
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Sultangazi'de demans hastası yaşlı adam kayboldu

Sultangazi\'de demans hastası yaşlı adam kayboldu
14.06.2026 17:22  Güncelleme: 17:24
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Sultangazi’de yaşayan 74 yaşındaki demans hastası İhsan Çakır, 1 Haziran sabahı evden çıktıktan sonra kayboldu. 14 gündür haber alınamayan Çakır için ailesi ve polis ekipleri seferber olurken, oğlu Hasan Çakır, babasının en son Zeytinburnu Sahili’nde görüldüğünü belirterek vatandaşlardan yardım istedi.

SULTANGAZİ'de yaşayan 'Demans' hastası İhsan Çakır (74) 1 Haziran günü sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kayboldu. 14 gündür Çakır'dan haber alınmazken, ailesinin ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Babası kayıp olan Hasan Çakır, "Evden çıktığı andan itibaren kendisiyle herhangi bir şekilde iletişime geçemiyoruz. Kendisinin 'Demans' hastalığı da mevcuttur. Bazen nerede olduğunu bile bilmiyor. 14 günlük süreçte ne yediğimiz yemekten, ne de yaşadığımız hayattan hiçbir tat alamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tanıdığım tanımadığım herkesle iletişime geçip bir ricada bulunuyoruz. Kamera görüntüleri için insanlardan da ricada bulunuyoruz. Tek istediğimiz babamızın en kısa zamanda bulunması, sağ salim en kısa zamanda bulunup bu konu hakkında da bilgi edinmek istiyoruz" dedi.

Olay, 1 Haziran günü saat 05.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 'Demans' hastası olan İhsan Çakır, 1 Haziran sabah saatlerinde evden çıktı. Bunun üzerine, ailesi kendisine ulaşamayınca Çakır'ı çevrede aramaya başladı. Aile, polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunurken, kaybolduğu gün son olarak Zeytinburnu Sahili'nde görülen İhsan Çakır'ı arama çalışmaları 14 gündür sürüyor.

'KENDİSİ BAZEN NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR'

İhsan Çakır'ın oğlu Hasan Çakır, "Kendisi 74 yaşında, 1 Haziran saat 05.20 sıralarında evden çıkıyor. Evden çıktığı andan itibaren kendisiyle herhangi bir şekilde iletişime geçemiyoruz. Kendisinin 'Demans' hastalığı da bulunmakta, ayağı sekiyor. Bazen nerede olduğunu bile bilmiyor. 1 Haziran'dan itibaren polis eşliğinde arıyoruz ama ne hastanelerden ne de herhangi bir yerden kendisiyle iletişime geçemiyoruz, kendisini bulamadık. Hemen 3-4 saat sonra arama kaydı oluşturduk. Kendisinin üzerinde sadece kimliği vardı. Üzerinde çok az bir miktarda para olduğunu tahmin ediyoruz. Kıyafetinin kareli, koyu lacivert olduğunu tahmin ediyoruz, çünkü 2-3 tane gömleği var, onların hepsi kareli kumaş pantolon, lacivert olduğunu tahmin ediyoruz. Gözlük takmıyor, şapka takmıyor, bir de ayağı sekiyor" dedi.

'14 GÜNDÜR HER YERDE ONU ARIYORUZ'

Çakır, "Babam 'Ben köye Siirt Kurtalan'a gideceğim' derdi. Sadece bazı zamanlarda 'Alzheimer' hastası olduğu için bazı zamanlarda bunu dile getirirdi. Onun dışında köydeki amcamlarla oradaki emniyet müdürü ile iletişime geçtik, şu an orada da bulunmamakta. 14 gündür de her yerde onu arıyoruz. En son 1 Haziran'da 10.30'da Merter'de gözüküyor. Daha sonra saat 13.00'da Zeytinburnu'nda bir firmadan rica ettik. Emniyet eşliğinde kamera görüntülerine baktık. 1 Haziran'da Zeytinburnu Sahili'nde fotoğraflarda, videolarda gördük. Benim anneannem vefat edeli 30 yıl oldu. Ama bundan birkaç yıl önce babam 'Ben annemin yanına gideceğim' diyordu hastalığından dolayı. Annem vefat edeli 10 yıl oldu. Bana 'Ben köye annenizin yanına gideceğim' diye söyleniyordu" dedi.

'HER YERLE İLETİŞİME GEÇTİK AMA MAALESEF DAHA HİÇBİR BİLGİ ALAMADIK'

Çakır, "Demans' teşhisi de yaklaşık 11- 12 yıl önce konuldu. Hastaneye götürdük, 2-3 gün kaldık. Yaklaşık yüzde 35 oranında 'Demans' hastalığı teşhisi konuldu. 'Alzheimer' hastalığı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü konuşma tarzı, konuşmayı ifade ediş biçimi ve annem vefat ettikten sonra annemin vefat etmediği gibi terimler kullandığından dolayı bazı zamanlarda bunu dile getirdiği için biz de öyle düşünüyoruz. Bundan 3 yıl öncesinde yine aynı şekilde bir bayram günü 'Köye gideceğim' diye çıkıp, rahatsızlanıp bayıldığından dolayı vatandaşlar onu alıp hastaneye kaldırdılar. Hastaneden bize bilgi geldi. Onun dışında biz de hemen hastaneye gittik. 14 gün olmasına rağmen polis arkadaşlar gelip videolara baktılar. Ben vatandaşlarımızdan rica da bulunuyorum. Babamı gören, duyan en ufak bilgi dahi olsa bize bilgi paylaşırlarsa çok iyi olur. Her yerde arıyoruz, polis eşliğinde hastaneleri kontrol ettik. Devletin polislerin elinin ulaştığı her yerle iletişime geçtik ama maalesef daha hiçbir bilgi alamadık. İlk önce Sultangazi ilçesinde yaşadığımız için burada arama yapıldı, daha sonrasında Zeytinburnu, Merter, ondan sonra Fatih, Küçükköy, ondan sonra bu tür yerlerde benim bildiğim aramalar yapıldı" diye konuştu.

'TEK İSTEDİĞİMİZ BABAMIZIN EN KISA ZAMANDA BULUNMASI'

Çakır, "14 günlük süreçte ne yediğimiz yemekten, ne de yaşadığımız hayattan hiçbir tat alamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tanıdığım tanımadığım herkesle iletişime geçip bir ricada bulunuyoruz. Kamera görüntüleri için insanlardan da ricada bulunuyoruz. Tek istediğimiz babamızın en kısa zamanda bulunması, sağ salim en kısa zamanda bulunup bu konu hakkında da bilgi edinmek istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Her şeyden önce gözünüzle gördüğünüz en ufak bir bilgi dahi bulursanız, emniyet mensuplarına sonra da bizimle iletişime geçerseniz çok mutlu oluruz. Bizim kameralarımıza iletişime geçerseniz çok mutlu oluruz. En kısa zamanda geleceksin ve burada yine eski günlerdeki gibi mutlu huzurlu bir aile bir yuvamız olacak. Babamın sağlık durumundan dolayı kendisi insanlarla çok fazla iletişime geçmediğinden ötürü aç mı, tok mu, susuz mu bu konu hakkında hiçbir bilginiz olmadığından dolayı, en kısa zamanda bulmayı umut ediyoruz. Babamın rahatsızlığı olduğundan dolayı bizim için her geçen zaman, her bir dakika bizim için çok değerli, çok kritik, lütfen gören duyan olursa bizimle ve emniyet mensupları ile iletişime geçsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de demans hastası yaşlı adam kayboldu - Son Dakika

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