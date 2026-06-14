Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu
14.06.2026 17:18  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 5 ay önce evlenen Sezer T., eşi Emine T.'nin otomobilini boş arazide ateşe verdi. Hamile olduğunu söyleyen kadın, kül olan aracını görünce gözyaşlarına boğuldu ve eşinden şikayetçi olacağını belirtti.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde infial yaratan bir olay meydana geldi. Henüz 5 aylık evli olan Sezer T., tartıştığı eşi Emine T.’ye ait otomobili boş bir araziye götürerek ateşe verdi. Dişinden tırnağından artırarak aldığı aracının küle döndüğünü gören talihsiz kadın, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

BOŞ ARAZİYE ÇEKİP ÖN KOLTUKTAN ATEŞE VERDİ 

Olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tarla yolu olarak bilinen patika bir alanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Sezer T., 5 ay önce dünyaevine girdiği eşi Emine T.'ye ait 26 AIN 629 plakalı hatchback otomobille patika yolda ilerlemeye başladı. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şahıs, aracı boş bir alana çekti ve ön koltuktan itibaren otomobili yakmaya başladı.

Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ AMA GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI 

Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye hemen polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, lüks araçtan geriye sadece bir demir yığını kaldığı görüldü.

Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

"BÜYÜK BİR PROBLEMİMİZ YOKTU" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

Aracının kundaklandığını haber alır almaz olay yerine koşan Emine T., karşılaştığı manzara karşısında sinir krizleri geçirdi. Hamile olduğunu belirten ve elindeki tüm birikimiyle bu aracı aldığını söyleyen acılı kadın, otomobilinin küle dönmüş halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Eşiyle aralarında büyük bir problemin olmadığını ifade eden Emine T., yaşananlara anlam vermekte zorlandı.

Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

JANDARMA SOUŞTURMA BAŞLATTI 

Olayın ardından eşinden şikayetçi olacağını belirten Emine T.'nin ifadesi doğrultusunda, bölge jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı. Öfkeli kocanın yakalanması ve olayın detaylarının aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Şiddet, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimlik Krizi Sadece 4 Dakika Kaldı Kimlik Krizi! Sadece 4 Dakika Kaldı
Antalya’da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler Antalya'da Kadınlar Arasında Kavga: Özür Dilediler
Dicle’de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı Dicle'de Askeri Balta Cinayeti Aydınlatıldı
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Gözler 10 Temmuz’da LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

17:54
Aziz Yıldırım’ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu
17:40
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig’de yılın teknik direktörü seçildi
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
17:36
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
16:55
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
16:26
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
16:13
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
15:50
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu
ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
15:20
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
15:18
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
14:56
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz
Kendisine tuhaf sorular soran adamı paylaştı: Bir kadına plajda nasıl yaklaşılmaz?
13:45
Hizbullah İsrail’in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 18:06:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.