Eşi aracını yaktı, hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde infial yaratan bir olay meydana geldi. Henüz 5 aylık evli olan Sezer T., tartıştığı eşi Emine T.’ye ait otomobili boş bir araziye götürerek ateşe verdi. Dişinden tırnağından artırarak aldığı aracının küle döndüğünü gören talihsiz kadın, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

BOŞ ARAZİYE ÇEKİP ÖN KOLTUKTAN ATEŞE VERDİ

Olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve tarla yolu olarak bilinen patika bir alanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Sezer T., 5 ay önce dünyaevine girdiği eşi Emine T.'ye ait 26 AIN 629 plakalı hatchback otomobille patika yolda ilerlemeye başladı. İddiaya göre, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şahıs, aracı boş bir alana çekti ve ön koltuktan itibaren otomobili yakmaya başladı.

İTFAİYE SÖNDÜRDÜ AMA GERİYE DEMİR YIĞINI KALDI

Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye hemen polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, lüks araçtan geriye sadece bir demir yığını kaldığı görüldü.

"BÜYÜK BİR PROBLEMİMİZ YOKTU" DİYEREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aracının kundaklandığını haber alır almaz olay yerine koşan Emine T., karşılaştığı manzara karşısında sinir krizleri geçirdi. Hamile olduğunu belirten ve elindeki tüm birikimiyle bu aracı aldığını söyleyen acılı kadın, otomobilinin küle dönmüş halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Eşiyle aralarında büyük bir problemin olmadığını ifade eden Emine T., yaşananlara anlam vermekte zorlandı.

JANDARMA SOUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından eşinden şikayetçi olacağını belirten Emine T.'nin ifadesi doğrultusunda, bölge jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı. Öfkeli kocanın yakalanması ve olayın detaylarının aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.