ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek - Son Dakika
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ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

14.06.2026 17:37
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Somalili hakem Omar Artan’a, Dünya Kupası'nda maç yönetmek için gittiği ABD’ye girişi sınır görevlilerince “terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle ilişkisi” gerekçesiyle reddedilse de, FIFA tarafından turnuva ücreti ödenecek.

ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'a turnuva ücretinin tam olarak ödeneceği bildirildi

TURNUVADA HAK ETTİĞİ ÜCRET ÖDENECEK

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası'nda görev yapamayacak olmasına rağmen Artan'ın turnuva kapsamında hak ettiği ücretin tamamını almasını kararlaştırdı.

''TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI KİŞİLERLE İLİŞKİ''

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere ABD'ye giden Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda ABD göçmenlik yetkililerince yaklaşık 11 saat sorgulandıktan sonra ülkeye girişine izin verilmemişti. ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulan Artan, uzun süren sorgulamanın ardından ülkeye alınmamış ve İstanbul üzerinden Somali'ye dönmüştü. ABD'li yetkililer, Somalili hakemin ülkeye girişine izin verilmemesine gerekçe olarak "terör örgütü üyeleri olduğu düşünülen kişilerle bağlantı" iddiasını göstermişti.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Artan ise hakkındaki iddiaları reddederek gerekli tüm belgeler ve geçerli vizeye sahip olduğunu açıklamıştı. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere seçilen ilk Somalili hakem olan Artan, ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, bir sonraki Dünya Kupası'nda görev yapma hedefini sürdürdüğünü ifade etmişti.

AFRİKA'NIN EN İYİ HAKEMİ SEÇİLMİŞTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 2025 yılında "Afrika'nın en iyi hakemi" seçilen 34 yaşındaki Artan, aynı yıl Afrika Şampiyonlar Ligi finali ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da görev almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Kupası, Somali, Futbol, Terör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek - Son Dakika

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