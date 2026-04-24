Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun erken evre prostat kanseri tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bilgi, Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan resmi sağlık raporuyla ilk kez kamuoyuna duyuruldu.
20 Nisan 2026 tarihli yıllık sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu, 29 Aralık 2024’te iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından yapılan rutin kontrollerde prostatta 1 milimetreden küçük şüpheli bir lezyon tespit edildi.
Yapılan ileri tetkiklerde bunun erken evre prostat kanseri olduğu belirlendi. Netanyahu’nun radyoterapi tedavisi gördüğü ve lezyonun tamamen ortadan kalktığı bildirildi.
Raporda tedavinin “tamamen başarılı” olduğu vurgulanırken, yapılan görüntüleme ve testlerde kanser bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Netanyahu yaptığı açıklamada, “Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri tamamen tedavi edildi. Şu anda sağlığım ve fiziksel durumum çok iyi” dedi.
Netanyahu, sağlık durumuna ilişkin bilginin iki ay gecikmeli açıklanmasının nedenine de değindi. Açıklamanın, İran ile yaşanan savaş sürecinde propaganda malzemesi yapılmaması için ertelendiğini söyledi.
