Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

24.04.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun erken evre prostat kanseri tedavisi gördüğü ve tamamen iyileştiği açıklandı. 2024’te geçirdiği ameliyat sonrası tespit edilen küçük tümörün radyoterapiyle yok edildiği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Netanyahu, açıklamanın savaş döneminde propaganda yapılmaması için geciktirildiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun erken evre prostat kanseri tedavisi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Bilgi, Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan resmi sağlık raporuyla ilk kez kamuoyuna duyuruldu.

TEDAVİ BAŞARILI GEÇTİ

20 Nisan 2026 tarihli yıllık sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu, 29 Aralık 2024’te iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyonun ardından yapılan rutin kontrollerde prostatta 1 milimetreden küçük şüpheli bir lezyon tespit edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde bunun erken evre prostat kanseri olduğu belirlendi. Netanyahu’nun radyoterapi tedavisi gördüğü ve lezyonun tamamen ortadan kalktığı bildirildi.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Raporda tedavinin “tamamen başarılı” olduğu vurgulanırken, yapılan görüntüleme ve testlerde kanser bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Netanyahu yaptığı açıklamada, “Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri tamamen tedavi edildi. Şu anda sağlığım ve fiziksel durumum çok iyi” dedi.

AÇIKLAMA NEDEN GECİKTİ?

Netanyahu, sağlık durumuna ilişkin bilginin iki ay gecikmeli açıklanmasının nedenine de değindi. Açıklamanın, İran ile yaşanan savaş sürecinde propaganda malzemesi yapılmaması için ertelendiğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi
Trump’tan stratejik hamle İşte İran yerine Dünya Kupası’na katılmasını istediği ülke Trump'tan stratejik hamle! İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş
AB, Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya’ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı AB, Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya'ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
İstanbul Valiliği’nden Esraa Aljamal hakkındaki “kötü muamele“ iddialarına yalanlama İstanbul Valiliği'nden Esraa Aljamal hakkındaki "kötü muamele" iddialarına yalanlama

14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
11:12
ABD yeni savaşa hazırlanıyor Hedefleri bile verdiler
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:48:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.