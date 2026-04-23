Bahçeli\'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı çağrılara ilişkin yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bahçeli’nin, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in görevlerine iadesi ile Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı çağrılar, resepsiyonda yeniden gündeme taşındı. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Bahçeli, önceki açıklamalarının arkasında durduğunu vurguladı.

“KARARIMIZ NETTİR” MESAJI

MHP lideri, şubat ayında partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırmıştı.

SİYASETTE YANKI BULDU

Bahçeli’nin çıkışı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ahmet Türk, çağrının önemli olduğunu ancak toplumun artık somut adımlar beklediğini ifade etmişti

Ahmet Özer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin mesajlarının “barış süreci ve demokratikleşme açısından kıymetli” olduğunu belirterek, kayyım uygulamalarına son verilmesi yönündeki çağrıların önemine dikkat çekmişti.

Bahçeli’nin “sözümüz sözdür” vurgusu, yaptığı çağrıların devamının gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, siyasi çevrelerde gözler bundan sonraki somut adımlara çevrildi.