Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür - Son Dakika
Bahçeli'den Demirtaş sorusuna yanıt: Siz bizi tanımıyorsunuz, sözümüz sözdür

23.04.2026 21:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Daha önce Ahmet Türk, Ahmet Özer ve Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı çağrılara ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür” diyerek mesaj verdi.

ÇAĞRILAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bahçeli’nin, Ahmet Türk ve Ahmet Özer’in görevlerine iadesi ile Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı çağrılar, resepsiyonda yeniden gündeme taşındı. Gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Bahçeli, önceki açıklamalarının arkasında durduğunu vurguladı.

“KARARIMIZ NETTİR” MESAJI 

MHP lideri, şubat ayında partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırmıştı.

SİYASETTE YANKI BULDU 

Bahçeli’nin çıkışı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ahmet Türk, çağrının önemli olduğunu ancak toplumun artık somut adımlar beklediğini ifade etmişti

Ahmet Özer ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin mesajlarının “barış süreci ve demokratikleşme açısından kıymetli” olduğunu belirterek, kayyım uygulamalarına son verilmesi yönündeki çağrıların önemine dikkat çekmişti.

Bahçeli’nin “sözümüz sözdür” vurgusu, yaptığı çağrıların devamının gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşırken, siyasi çevrelerde gözler bundan sonraki somut adımlara çevrildi.

Eğirdir Gölü’nde Doğal Yürüyüş Yolu Eğirdir Gölü'nde Doğal Yürüyüş Yolu
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
Van semalarında görsel şölen Van semalarında görsel şölen
2’si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı ABD’ye nota 2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu Kayıp şahsın cansız bedeni taş ocağında gömülü halde bulundu
İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti İki çocuğunun annesini boğazından vurarak katletti
Mardin’de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı Mardin'de kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
İran’ın Hürmüz’deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık İran'ın Hürmüz'deki operasyonu sonrası ABD donanmasında sürpriz ayrılık

Samsunspor’u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doları geçti
Fenerbahçe’de kırılan rekor da başarıyı getirmedi
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuluyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi
Bakan Çiftçi’den “CHP“ açıklaması: Sadece kendi görüştükleri konuları dile getirdiler
Beşiktaş’ta Cengiz Ünder’e büyük şok
Erdoğan’dan resepsiyona damga vuran soru: “Masa sağlam mı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Özgür Özel ile görüşür müsünüz“ sorusuna net yanıt
